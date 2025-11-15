Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salomé Pradas, el día que acudió a declarar a la Ciudad de la Justicia. Iván Arlandis

Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana

El subordinado de la consellera declara que la dirigente se quedó en su domicilio, que comparte con un director general de la Generalitat

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

El asesor Marcos Presa, que ha declarado este viernes en el juzgado, era un testigo propuesto por la defensa de la propia consellera. Y como ... suele ocurrir en estas ocasiones -no siempre- el testimonio ha sido favorable a la dirigente de la conselleria. Su relato, no obstante, ha servido para conocer algunos detalles hasta la fecha desconocidos e incluso sorprendentes como el hecho de que Salomé Pradas se fuera a dormir aquella noche a casa del asesor, un inmueble que comparte también con el director general de Atención a las Víctimas, Francisco Javier Soler. No se sabe a qué hora.

