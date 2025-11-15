Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana

El asesor Marcos Presa, que ha declarado este viernes en el juzgado, era un testigo propuesto por la defensa de la propia consellera. Y como ... suele ocurrir en estas ocasiones -no siempre- el testimonio ha sido favorable a la dirigente de la conselleria. Su relato, no obstante, ha servido para conocer algunos detalles hasta la fecha desconocidos e incluso sorprendentes como el hecho de que Salomé Pradas se fuera a dormir aquella noche a casa del asesor, un inmueble que comparte también con el director general de Atención a las Víctimas, Francisco Javier Soler. No se sabe a qué hora.

Presa era afiliado al PP. No ha aclarado si lo sigue siendo. Cuando se terminó su etapa en Madrid, decidió no seguir en política. De hecho, había iniciado ya otro rumbo profesional. Pero fue el director general quien le contactó y le ofreció ese puesto en el departamento de Pradas. La consellera se desplazó a Justicia e Interior tras la inesperada salida de Vox del Gobierno.

Pradas y él no se conocían con anterioridad a su contratación, según ha comentado. Los tres, el día de la dana, compartieron noche en un piso en Valencia. Presa ha explicado que como Pradas es natural de Castellón y debido a las horas en las que terminó el Cecopi se marcharon a su casa, que comparte con el citado director general. Allí durmió -o lo intentó- durante algunas horas, antes de regresar al Centro de Emergencias.

A alguna acusación le ha parecido sorprendente este hecho y que la consellera no optara por algún hotel que pagara la Generalitat. El asesor ha recordado que el vieje de regreso al piso fue muy tenso. «Ella estaba muy preocupada», indicó. Debido a la tensión que ha relatado que se vivía en aquellas horas prácticamente no hablaron durante el camino ni él le preguntó nada. Por entonces, ya se sabía que había un número importante de fallecidos. Pero nadie podía imaginar las dimensiones de la tragedia, especialmente alrededor de la capital: 229 fallecidos.