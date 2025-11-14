Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La agonía de otro usuario de Teleasistencia fallecido en la dana: «Tengo medio metro de agua en casa»
Voluntarios ayudan en la limpieza de la zona cero. Jaime García

La agonía de otro usuario de Teleasistencia fallecido en la dana: «Tengo medio metro de agua en casa»

La transcripción judicial de las llamadas de socorro al 112 el 29-O revelan los momentos de angustia que se vivieron, en este caso con un hombre con movilidad reducida que murió

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:22

Comenta

La transcripción judicial de las llamadas de socorro al Servicio de Teleasistencia de la Comunitat durante el fatídico 29-O siguen dejando momentos de agonía, ... como la que vivió uno de los fallecidos, vecino de Catarroja con movilidad reducida y de avanzada edad. «Tengo medio metro de agua en casa», le decía con desesperación a la operadora, que le aconsejaba que se pusiera en un sitio alto de la vivienda.

