La agonía de otro usuario de Teleasistencia fallecido en la dana: «Tengo medio metro de agua en casa»

La transcripción judicial de las llamadas de socorro al Servicio de Teleasistencia de la Comunitat durante el fatídico 29-O siguen dejando momentos de agonía, ... como la que vivió uno de los fallecidos, vecino de Catarroja con movilidad reducida y de avanzada edad. «Tengo medio metro de agua en casa», le decía con desesperación a la operadora, que le aconsejaba que se pusiera en un sitio alto de la vivienda.

La trabajadora contactó con la hija del hombre, quien le indicó: «Estoy llamando a mi tía que vive en la misma calle, y dice que el agua llega por la cintura. Se ve que no nos van a dejar llegar, no sé de qué forma vamos a intentar llegar», relataba la mujer, también muy nerviosa. «Yo estoy llamando a mi padre y ya no me coge el teléfono, se han mojado los enchufes y ya no funciona el teléfono. Él está solo. Mi tía no puede llegar hasta allí, es una mujer mayor, vive en otra casa», añadía.

Así aparece en una nueva transcripción de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, en una investigación de Homicidio por imprudencia en el que los investigados son la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.

En una llamada posterior de la hija de nuevo al Servicio de Teleasistencia se explica que ninguna de las dos partes ha podido contactar con el 112 ni con los bomberos, al no cogerles el teléfono, y la hija del fallecido, mientras iba camino a casa de su padre, relata: «Estamos atrapados en la carretera en La Torre. No podemos acceder porque el agua ya... es que no sé si nos vamos a cubrir de agua nosotros también», dice con mucha angustia.

La hija indica que no puede hacerse con su padre por teléfono, al no tener ya corriente eléctrica y no funcionar la línea. «La última vez que pude hablar con él dice que el agua le llegaba a las rodillas y está solo en casa. Hemos podido llegar hasta la rotonda, y ¡qué va! Si ya el agua se nos llevaba, hemos podido girar, sube por minutos el agua, yo no sé...», aparece en la transcripción telefónica.

La diligencia judicial refleja los intentos de llamada al 112, que nunca obtenían respuesta y se encontraban siempre con esta grabación en plenos momentos de la inundación: "Ha contactado con 112 Comunidad Valenciana, nos encontramos en un episodio de lluvias y tormentas. Si tiene una emergencia, espere. En caso contrario, deje la línea libre".

Tampoco los bomberos contestaban, así que la única opción para la hija era volver a llamar a la Teleasistencia. "Está solo mi padre, yo no puedo llegar hasta él. Lo hemos intentado, pero aquí ya está cortado por todos los sitios. Los coches inundados, estropeados... Estoy a la altura de la Torre, y yo no puedo avanzar", lamentaba. Y la operadora le hacía saber que las líneas del 112 estaban colapsadas, pero que ella sí había podido dejar el aviso a Emergencias.