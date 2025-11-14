Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias

Nueva declaración en las diligencias de la dana. Se trata de Marco Presa, uno de los asesores de Salomé Pradas que estuvo en el ... centro de Emergencias y a quien se puede ver incluso tomando imágenes del Cecopi, la reunión clave del dispositivo frente a la tragedia. Su declaración no resultaba, a priori, de gran interés para la instrucción.

El asesor se dedicaba básicamente a elaborar vídeos para que la consellera lo publicara en sus redes sociales. El día anterior, el 28 de octubre, fue de absoluta normalidad, según ha detallado. Durante una reunión esa misma tarde, el número dos del departamento, Emilio Argüeso, les informó de la alerta para el día siguiente y que estaba en contacto con el Centro de Emergencias.

El día de la dana, al principio, fue un «día normal». Tras el Pleno del Consell se trasladaron al Cecopi. «A la consellera le gusta estar al pie del cañón, allí donde está el problema». Más tarde se desplazaron a Carlet. «En el Ayuntamiento me sorprendió que no estuviera trabajando nadie», admitió. A continuación, se desplazaron a Benimodo. «El río bajaba con fuerza».

Durante el regreso al centro de Emergencias, Pradas habló con la delegada del Gobierno. Esto lo supo después cuando la consellera la reveló el contenido de la charla. «La consellera es muy reservada». Además, como nota anecdótica, indicó que Pradas dispone de un protector de pantalla 'antiespías' que no permite leer los mensajes desde una posición que no sea la del titular del móvil. Según la versión de esta llamada, Bernabé le había trasladado su disposición y que el episodio terminaba a las 18 horas.

El profesional, quien era como la «sombra» de la consellera, entró y salió del Cecopi en varias ocasiones para grabar recursos gráficos. Recordó que la consellera no hablaba mucho. «Llevaba un cuaderno donde apuntaba», algo que, según ha explicado el testigo, suele ser habitual en las reuniones de trabajo de la dirigente. «Se hablaba de lluvias, de la zona de Carlet... Su papel era activo», subrayó con firmeza respecto a Pradas.

El asesor ha señalado que mientras entraba y salía del Cecopi se decía lo de mandar mensajes. Presa conocía bien este método, el del Es Alert, porque había estaba trabajando en Madrid cuando se empleó por primera vez durante la tormenta Filomena. «La consellera decía hay que informar, hay que mandarlo».

En ese intervalo, siempre a partir de las 19 horas, la responsable le llamó y le dijo que estuviera pendiente de cuando se mandaba definitivamente. Pero, entonces, comenzó una discusión entre varias personas por el mensaje. José Miguel Basset, jefe de los bomberos, se oponía a lo que decía Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias. «No llegué a entender tanto debate», admitió. En esa conversación también tenía cierto protagonismo la jefa de prensa de Emergencias, que declaró hace unos días como testigo.

Más tarde, ya en la plataforma para introducir el mensaje, se tardó «mucho» con el tema de la aplicación, el envío propiamente dicho. Más tarde, el asesor, ya en su domicilio, reflexionó acerca de cómo fue posible que él recibiera un mensaje la jefa de prensa de Emergencias a las 18.59 con el citado mensaje. Se trataba de la captura de un mensaje donde se decía que la Generalitat había activado el sistema del Es Alert ante las lluvias en La Ribera. Pero, finalmente, el SMS no se envió hasta las 20.11 horas.

El profesional ha aportado en el juzgado los clips que grabó ese día de la dana y que posteriormente se editaban para la publicación en redes sociales.