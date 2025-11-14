Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
Una imagen de la celebración del Cecopi el día de la dana. LP

Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias

El testigo subraya el papel de la consellera en el Cecopi: «Llevaba un cuaderno donde lo apuntaba todo. Su papel fue muy activo»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:25

Nueva declaración en las diligencias de la dana. Se trata de Marco Presa, uno de los asesores de Salomé Pradas que estuvo en el ... centro de Emergencias y a quien se puede ver incluso tomando imágenes del Cecopi, la reunión clave del dispositivo frente a la tragedia. Su declaración no resultaba, a priori, de gran interés para la instrucción.

