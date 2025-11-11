La jefa de prensa de Emergencias señala que a las cinco de la tarde ya se planteó un Es Alert para la zona de Requena

Otro día de declaraciones en el juzgado de la dana cuyas próximas fechas están ya copadas por testigos del entorno del presidente en funciones de ... la Generalitat, Carlos Mazón. Pero este martes, la citación todavía está relacionada directa y presencialmente con lo que ocurrió aquella tarde del 29 de octubre. La comparecencia corresponde a la jefa de prensa de Emergencias, técnica de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise). Una profesional que, por otra parte, lleva alejada de la conselleria prácticamente desde el día de la dana.

Aquel día llegó a las instalaciones de l'Eliana alrededor de las nueve de la mañana, aunque su puesto de trabajo está en Paterna. Desde primera hora se gestionaron diferentes atenciones a medios de comunicación. Algunas, como la que estaba prevista tras el Cecopi, se anularon al comprobarse la aciaga evolución de los acontecimientos. No estuvo permanentemente en el Cecopi. «Entraba y salía porque me estaban llamando medios de comunicación». La profesional ha reconocido que había una gran expectación mediática desde el día anterior ante las previsiones de «una gota fría».

La responsable ha indicado que iba tomando notas del Cecopi a medida que entraba y salía de la sala donde se celebraba el encuentro, clave en la gestión de la emergencia. Los vídeos emitidos en las últimas semanas le han permitido recordar parte de lo que se vivió aquel día. Ella, en sus notas, tiene anotado Es Alert al comenzar la reunión. Fue la propuesta que adelantó Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias, nada más iniciarse el encuentro. «Da la casualidad que una semana antes había estado en Madrid en un curso donde se había dado una ponencia sobre esto». Suárez no lo dijo explícitamente, pero ella sí entendió que se refería a este sistema, ha señalado a la jueza.

La jefa de prensa ha señalado que no cree que los miembros del Cecopi estuvieran aislados, como en una burbuja. «Éramos conscientes de que la situación era extraordinaria. Sabíamos lo que pasaba y estábamos allí para poner medidas». La profesional ha admitido que puede ser que algunas situaciones se ignoraran -como la retirada de los bomberos del barranco del Poyo- «pero teníamos los móviles. No estábamos aislados».

La testigo ha recordado que tras la intervención de Suárez y la de José Miguel Basset, el jefe de los bomberos, comenzó Miguel Polo, presidente del Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Habló de la crecida del Magro y que le preocupaba la presa de Forata. «Toda la atención se concentró en eso».

La encargada de la relación con los medios planteó una comparecencia en ese receso, pero le indicaron que mejor cuando terminara la reunión. Finalmente ya no se hizo. Únicamente las comparecencias finales de Mazón y Suárez cuando el desastre ya era una realidad.

La jefa de prensa llamó a Madrid para conseguir el SMS que se había mandado en la tormenta Filomena

La declarante he recordado cómo se gestó el envío del Es Alert. La medida empezó a plantearse sobre las 18 horas, según recordó. De hecho, el parón hasta las 19 horas fue para pensar el contenido del mensaje. «Yo recordé el episodio de Madrid y llamé al jefe de prensa para que me pasara el mensaje. Eso fue a las 18.14 horas», según ha señalado. El episodio al que se refiera es la tormenta Filomena. Pero ese SMS finalmente no se envía. La mujer desconoce los motivos. Luego, ya se reanudó el Cecopi y empezó a hablar la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La responsable aclaró que su trabajo no consiste en informar a los miembros del Cecopi sino trasladar la información, medidas o recomendaciones, a la población. Aquel día, según lamentó, no se constituyó un gabinete de comunicación como el que establece el protocolo.

Llama la atención un hecho que se produce a las 16.40 horas de esa jornada. Un asesor de Pradas le pide urgentemente que consiga una información que han emitido en el informativo del mediodía en À Punt. Esa pieza dura un minuto y 15 segundos y habla del riesgo de inundación en toda la provincia de Valencia.