Interior de una vivienda afectada por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. JESÚS SIGNES

El Consorcio aún tiene pendiente el pago de casi cinco mil indemnizaciones a víctimas de la dana

El organismo de Hacienda todavía no ha abonado 1.720 compensaciones por daños en viviendas, 1.592 por vehículos y casi mil comercios un año después de la riada

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La lentitud del Consorcio de Compensación de Seguros (CSS) en la tramitación de los pagos a las víctimas de la dana ha sido ... uno de los principales escollos que ha lastrado el proceso de recuperación de la provincia de Valencia. Y para prueba, un botón: el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda todavía no ha conseguido resolver la avalancha de expedientes de indemnización que llegaron a sus dependencias un año después de la riada. Un informe del propio ente al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS firmado el 29 de octubre de este año, fecha del primer aniversario del desastre, demuestra que aún no se han abonado 4.971 compensaciones por las pérdidas a los afectados que han solicitado 365 días después de la catástrofe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

