El Consorcio aún tiene pendiente el pago de casi cinco mil indemnizaciones a víctimas de la dana

La lentitud del Consorcio de Compensación de Seguros (CSS) en la tramitación de los pagos a las víctimas de la dana ha sido ... uno de los principales escollos que ha lastrado el proceso de recuperación de la provincia de Valencia. Y para prueba, un botón: el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda todavía no ha conseguido resolver la avalancha de expedientes de indemnización que llegaron a sus dependencias un año después de la riada. Un informe del propio ente al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS firmado el 29 de octubre de este año, fecha del primer aniversario del desastre, demuestra que aún no se han abonado 4.971 compensaciones por las pérdidas a los afectados que han solicitado 365 días después de la catástrofe.

En la última actualización del portal 'InfoDANA' correspondiente a este pasado lunes 10 de noviembre, donde Moncloa realiza el seguimiento diario de los 16.600 millones procedentes de los fondos gubernamentales movilizados a la reconstrucción, el Gobierno asegura que el Consorcio ha tramitado 245.900 expedientes de las 250.529 solicitudes recibidas. Es decir, todavía están pendientes de pago 4.629 peticiones de damnificados.

El valor en dinero contante y sonante de las peticiones atendidas hasta la fecha por el Ejecutivo central en materia de compensaciones asciende hasta los 3.936 millones de euros. No obstante, según afirma el propio Consorcio en el informe al que ha tenido acceso este periódico, todavía se tendrán que movilizar otros mil millones para culminar todas las indemnizaciones de los daños provocados por la riada del 29-O: «El CCS estima, en estos momentos, un coste total de esta siniestralidad de alrededor de 4.800 millones de euros», reza textualmente el escrito.

En su vigesimocuarto balance sobre la situación sobre las indemnizaciones de la dana, el propio Consorcio califica lo acontecido el 29 de octubre de 2024 como «la inundación más devastadora de nuestra historia reciente«. De hecho, llega a decir que es la catástrofe de este tipo »más compleja« que ha tenido que gestionar la entidad en sus 70 años de historia. «Durante este año hemos trabajado sin descanso para acelerar la vuelta a la normalidad. Hasta la fecha, hemos tramitado el 98% de las más de 250.000 solicitudes de indemnización hemos abonado 3.840 millones de euros a los asegurados afectados», indica el informe.

El organismo asegurador adscrito a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de Hacienda señala que hasta las 8:00 horas del pasado día 29 de octubre había recibido y registrado 250.702 solicitudes de indemnización, de las cuales 239.196 -el 95,4% del total- proceden exclusivamente de la provincia de Valencia. Cabe recordar que la magnitud del desastre fue tal que asoló también a Castilla-La Mancha e Islas Baleares.

El Consorcio también informa en el documento de que se han denegado un total de 34.250 peticiones a lo largo de este año por duplicidad o por falta de cobertura. Hasta la fecha de la efeméride, el Consorcio había pagado 209.303 solicitudes, por un importe acumulado de 3.839 millones de euros.

El desglose en función de la clase de riesgo compensada se reparte de la siguiente forma: 61.284 pagos por valor de 1.062.084.064 euros en materia de reparación por daños en viviendas y comunidades de propietarios; 131.018 pagos por 1.183.935.952 euros por vehículos automóviles siniestrados; 12.402 pagos por 837.815.490 euros en concepto de daños en comercios, almacenes y otros riesgos de esta índole; 800 pagos por 36.249.503 euros por estragos en oficinas; 3.764 pagos por 701.005.887 euros por riesgos industriales y 35 pagos por 18.460.112 euros sobre obras civiles.

En la otra cara de la misma moneda, los expedientes que todavía no han sido resueltos, se encuentran 1.720 por daños en viviendas, 1.592 por vehículos, 991 comercios, 60 oficinas, 589 riesgos industriales y 19 obras civiles. Uno de cada cuatro pagos de este último aspecto todavía no se han materializado mientras que el resto de áreas oscilan entre el 1,1% y el 11,1% de solicitudes pendientes.

Razones del retraso

Pese al tiempo transcurrido desde el desastre y a no haber cubierto la totalidad de las indemnizaciones solicitadas, el Consorcio saca pecho de haber tramitado ya el 98% del total de peticiones por daños materiales y pérdida de beneficios recibidas. Para más inri, este porcentaje de resoluciones no es del todo fidedigno dado que computa las peticiones ya resueltas junto a las del pago a cuenta provocando que haya una parte que tiene el dinero comprometido pero todavía no dispone de los fondos en su cuenta corriente. Por ello, el desglose real de las compensaciones es que 241.569 expedientes ya están terminados, el 96,5% del total, a los que caben sumar los 3.892 que se encuentran con el pago ya domiciliado, otro 1,5%. Por otro lado, los 4.971 pagos pendientes se corresponden con el 2% restante que todavía no ha sido abonado a sus beneficiarios.

El organismo dependiente de la cartera de la vicepresidenta primera el Gobierno, María Jesús Montero, justifica la demora de más de un año para pagar los cerca de 5.000 solicitudes de afectados pendientes en que son las de resolución más compleja y en que una parte de las mismas se presentaron a finales del periodo estival.

«En este momento quedan 4.971 solicitudes en diferentes fases del proceso de valoración de los daños por parte de los peritos, entre las que se sitúan las que presentan mayor dificultad, como ocurre con las relacionadas con la industria. Se siguen recibiendo solicitudes de indemnización: 1.240 en los tres últimos meses», asegura el informe del Consorcio que cifra en un 18% el número de expedientes de resolución presentados en el último trimestre.

En el apartado relativo a las empresas, el Consorcio dice haber recibido 23.054 peticiones de compensación de las que 19.653 han sido terminadas (el 85,2%), 1.742 disponen ya del pago en cuenta (el 7,6%) y 1.659 siguen pendientes (el 7,2%).

A principios de marzo, cinco meses después de la catástrofe, el presidente del Consorcio de Compensación de Seguros, José Antonio Fernández de Pinto, y la directora general de la entidad, Flavia Rodríguez Ponga, desembarcaron en Valencia para negar que la tramitación de las indemnizaciones a los afectados sufriera demora alguna dado que tanto los tiempos como los plazos de los pagos estaban marcados en función de cada póliza de seguros que se tuviera contratada.

Rodríguez insistió entonces en que sólo se puede hablar de lentitud del Consorcio si es relativa a las acciones que podrían estar tomando para ir más rápidos: «No es lentitud. Hay muchas cuestiones en la póliza que tienen que esperar a que maduren el en el tiempo. Un ejemplo es la maquinaria o el tema de la pérdida en edificios. Cuando hablamos de lentitud debe ser en cosas que podríamos estar haciendo, pero es que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos».

Una de las medidas que llevaron a cabo fue la ampliación de personal, con la colaboración de entidades aseguradoras. En la primera semana después de la dana, el Consorcio asegura haber pasado de 560 profesionales a más de 10.000. También modificaron el sistema informático y ampliaron su capacidad, así como la atención telefónica.

1.400 millones en siete pueblos

Del total de 4.800 millones de euros que prevé movilizar el ente asegurador sobre los municipios de las comarcas afectadas por la dana, siete poblaciones de la zona cero concentran 1.400 millones de euros, casi un tercio de la cuantía global del Consorcio.

Las localidades que presentaron un mayor grado de devastación en lo que a daños se refiere fueron Paiporta, Catarroja y Riba-roja, ya que la factura de la riada supera ya los 300 millones de euros en desperfectos.

En la horquilla inferior a los 300 millones de euros pero superior a los 200 millones de afección se hallan Massanassa, Alfafar, Aldaia y Algemesí junto a las pedanías del sur de Valencia.