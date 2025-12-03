Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente Pérez Llorca y los nuevos consellers. De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Pérez Llorca, Barrachina, Albalat, Martínez Mus; Díez, Camarero, Gómez, Martínez; Ortí, Rovira, Cano y Valderrama. LP

Quién es quién en el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: todos los consellers de Pérez Llorca

El President realiza varios cambios en su gabinete tras la salida de Mazón: hay 11 consellerias, con 6 hombres y 5 mujeres

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:52

Comenta

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha confeccionado un nuevo Consell para dirigir la gestión de la Comunitat hasta que finalice su mandato. Se ha reforzado el área de Presidencia, que asumirá las competencias de política lingüística, se ha incorporado a tres nuevos consellers, varios permanecen en su puesto y se ha movido de cartera a alguno. En total, 11 consellers y conselleras (6 hombres y 5 mujeres) que arroparán al President.

Esta es la composición del nuevo Consell de la Generalitat anunciada este 3 de diciembre de 2025.

- Presidente: Juanfran Pérez Llorca

- Vicepresidenta Primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad: Susana Camarero

- Vicepresidente Segundo, conseller de Presidencia y secretario del Consell: Pepe Díez

- Vicepresidencia Tercera de Recuperación, Medio Ambiente y Territorio: Vicente Martínez Mus

- Portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca: Miguel Barrachina

- Consellera de Educación, Cultura y Universidades: Mari Carmen Ortí

- Conseller de Hacienda y Economía: José Antonio Rovira

- Consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia: Elena Albalat

- Conseller de Sanidad: Marciano Gómez

- Conseller de Emergencias e Interior: Juan Carlos Valderrama

- Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio: Marian Cano

- Consellera de Justicia: Nuria Martínez, con las competencias de Transparencia y sin las de Administración Pública.

Comisionado para la dana y segundo escalón

Igualmente, habrá un comisionado para la recuperación tras la dana, que recae en Raúl Mérida, hasta ahora hasta secretario autonómico de Medio Ambiente.

Pérez Llorca también ha anunciado la incorporación «en los próximos días» de tres secretarios autonómicos: Henar Molinero como secretaria de Presidencia, Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis Estratégico y Política Públicas y Vicente Ordaz, que hasta ahora presidía el consejo de administración de À Punt, como secretario autonómico de Comunicación.

