¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?

El nombramiento de María del Carmen Ortí Ferré (Xirivella, 1966) ha sorprendido a la comunidad educativa y al sector cutural. El relevo de José Antonio ... Rovira en estas áreas era un asunto que se rumoreaba desde hace días. La salida de Rovira, que desvistió el modelo educativo del Botànic, implica que en poco más de dos años tres titulares diferentes (Vicente Barrera, José Antonio Rovira y María del Carmen Ortí) asumen la competencia de Cultura.

¿Quién es María del Carmen Ortí? En mayo de 2025 fue nombrada como directora gerente de la Universitat Popular de Valencia, dependiente de la concejalía delegada de Educación del consistorio que dirige María José Catalá. Es funcionaria de carrera del cuerpo de inspección de Educación de la Generalitat, diplomada en Ciencias de la Educación por la Universitat de València en 1989 y licenciada en Psicopedagogía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en 2008. Hasta mayo se encargaba de la planificación educativa de la Comunidad Valenciana, la autorización de los centros docentes y el proceso de los conciertos educativos así como su financiación.

La nueva consellera posee desde 1998 la máxima titulación en conocimiento del valenciano, el C2, como Mestre de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, 1998. De modo que el Consell se reconcilia también con el valenciano, al disponer de una consellera valencianohablante –el hasta ahora responsable de la conselleria no lo era-. Eso sí, se apuesta de nuevo con claridad por un profesional con marcado perfil técnico.

Casada y con dos hija , su primer destino definitivo fue Elche y luego pasó al Barrio de Cristo y a Xirivella. Antes de tomar las riendas de la Universitat Popular, fue subdirectora General de Planificación eudcativa y Centros Privados y Concertados de la Conselleria de Educación.

La nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades es fallera desde 1970, es decir, desde los cuatro años. Su comisión, la falla de Sant Antoni de Xirivella.