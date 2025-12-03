Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
José Antonio Rovira, durante su comparecencia en la comisión de la dana del Congreso. Rodrigo Jiménez/EFE

Rovira, el conseller que desvistió el modelo educativo de la izquierda

La remodelación del Consell cierra la tercera etapa del alicantino en la conselleria, durante la que ha sacado adelante las grandes medidas prometidas por el PP. Y se ha tenido que enfrentar a grandes crisis de gestión, no sólo por la afección de la dana

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:15

La remodelación ha implicado que José Antonio Rovira eche el cierre a su tercera etapa en la Conselleria de Educación, departamento que ha dirigido ... desde julio de 2023 y al que accedió primera vez como director general de Personal Docente (2001-2007), volviendo entre medias a la dirección territorial de Alicante (2013-2014). Pasa a Hacienda, área que no le disgusta ni le es ajena (es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales) y se aleja de Cultura, que le cayó sin pretenderlo tras la espantada del Vox y que le habría gustado soltar ante la carga de faena añadida que supuso convertir el departamento, que también tiene las competencias de Empleo, en una macroconselleria.

