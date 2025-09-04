Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
José Antonio Rovira, durante la presentación del curso 2025-2026. Jesús Signes

El castellano y el valenciano se igualan en un curso con menos alumnado y cambios en el transporte escolar de Valencia

Educación niega las acusaciones de recortes por parte de sindicatos y educación, rescinde el contrato con la empresa de autobuses que causó el caos en septiembre de 2023 y arremete contra el Gobierno por ignorar la petición de ayuda para la reconstrucción

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:47

El curso 2025-2026 empezará el próximo lunes en la inmensa mayoría de colegios e institutos valencianos. Sólo los retrasos en las obras de ... acondicionamiento en centros afectados por la dana pueden provocar demoras de uno o dos días, una posibilidad que ha vuelto a poner encima de la mesa el conseller José Antonio Rovira durante la presentación de las grandes cifras del ejercicio, que de nuevo estará marcado por la reducción del alumnado (-0,22%) fruto de la caída de la natalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  7. 7 Tres vecinos persiguen y atrapan a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  8. 8 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  9. 9 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  10. 10 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El castellano y el valenciano se igualan en un curso con menos alumnado y cambios en el transporte escolar de Valencia

El castellano y el valenciano se igualan en un curso con menos alumnado y cambios en el transporte escolar de Valencia