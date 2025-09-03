Educación abre la puerta a retrasar el inicio de curso en cuatro colegios afectados por la dana

El curso podría retrasarse uno o dos días para los alumnos y docentes de cuatro de los colegios más afectados por la dana debido ... a los retrasos en el montaje de las aulas prefabricadas que les acogerán los próximos años, mientras se reconstruyen sus instalaciones originales.

Aunque todavía no hay una decisión definitiva, a la espera de si las empresas adjudicatarias pueden cumplir sus previsiones, ya se abre la puerta a que se produzca un «ligero retraso» por parte de la Conselleria de Educación. Ha sido el titular del departamento, José Antonio Rovira, el que se ha expresado en estos términos tras la visita al colegio público Malilla de Valencia, que se estrena este curso.

El conseller, preguntado por la situación, se ha referido a la existencia de «problemas que estamos terminando de ajustar» en tres de las localidades afectadas por la dana. Se trata de Massanassa, donde se sitúan los centros Ausiàs March -de Infantil- y Lluís Vives -de Primaria-, Alfafar, que acoge al colegio Orba, y Algemesí (Carme Miquel).

En cuanto a los dos primeros, ha reconocido un retraso «en el suministro de materiales» para una de las pastillas (una de las filas de barracones). Exactamente en los elementos que sirven para su cerramiento, evitando que queden huecos, por ejemplo, entre el suelo y el barracón, que se instala sobreelevado. «Se está intentando terminar esta semana para poder empezar el día 8. Ese era el objetivo del informe que recibí ayer, aunque hoy esperamos tener más datos. Y si no fuera posible el inicio, el retraso sería de uno o dos días, no de más», ha explicado el conseller.

Por su parte, desde el Ayuntamiento han señalado en un comunicado que en las próximas horas se realizará una nueva visita de obras que servirá para actualizar la situación, y se han puesto a disposición de la administración autonómica espacios municipales por si es preciso acoger temporalmente a los alumnos durante los primeros días de la próxima semana.

Rovira también ha hablado de «ajustes» pendientes en Alfafar y Algemesí, si bien en estas localidades la fecha de inicio se podría situar en el miércoles 10, lo que significaría un día más tarde de lo previsto, pues el lunes 8 es festivo local. Por último, el conseller ha dicho no estar preocupado al tratarse de una demora de días. «Sí lo estaría si estuviéramos hablando de un mes», ha sentenciado.