Estado de los barracones de Massanassa, este miércoles. LP

Educación abre la puerta a retrasar el inicio de curso en cuatro colegios afectados por la dana

El conseller Rovira reconoce demoras en la instalación de barracones para el alumnado de los centros Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa, Orba de Alfafar y Carme Miquel de Algemesí

Joaquín Batista
Lola Soriano

Joaquín Batista y Lola Soriano

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:38

El curso podría retrasarse uno o dos días para los alumnos y docentes de cuatro de los colegios más afectados por la dana debido ... a los retrasos en el montaje de las aulas prefabricadas que les acogerán los próximos años, mientras se reconstruyen sus instalaciones originales.

