Preparativos de una familia valenciana para el inicio del curso escolar. IRENE MARSILLA

Los 400 euros de la vuelta al cole marcan la cuesta de septiembre en los hogares valencianos

El regreso a las aulas será un 2% más caro mientras la bajada de las hipotecas y los carburantes ayudan a contener los precios, según Avacu

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:46

Septiembre nuevo, vida nueva. Es llegar el noveno mes del año y el contador se pone a cero mientras el bolsillo de los valencianos empieza ... a acusar la llamada 'cuesta de septiembre' tras el descanso vacacional del verano y la posterior vuelta a la rutina. Pese a que esta particular 'cuesta' no está contabilizada de manera oficial por las distintas asociaciones de consumidores, comercios o familias existentes en la Comunitat, el fenómeno de la 'vuelta al cole' lo está hasta tal punto que los cálculos se tienen casi al dedillo. En este sentido, según la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), los hogares valencianos destinarán, como mínimo, 400 euros en el regreso de los estudiantes a las aulas en el inicio del curso 2025-2026 que arranca el próximo lunes 8 de septiembre.

