Los 400 euros de la vuelta al cole marcan la cuesta de septiembre en los hogares valencianos

Septiembre nuevo, vida nueva. Es llegar el noveno mes del año y el contador se pone a cero mientras el bolsillo de los valencianos empieza ... a acusar la llamada 'cuesta de septiembre' tras el descanso vacacional del verano y la posterior vuelta a la rutina. Pese a que esta particular 'cuesta' no está contabilizada de manera oficial por las distintas asociaciones de consumidores, comercios o familias existentes en la Comunitat, el fenómeno de la 'vuelta al cole' lo está hasta tal punto que los cálculos se tienen casi al dedillo. En este sentido, según la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), los hogares valencianos destinarán, como mínimo, 400 euros en el regreso de los estudiantes a las aulas en el inicio del curso 2025-2026 que arranca el próximo lunes 8 de septiembre.

Esta entidad ha estimado el desembolso medio que tendrán que hacer las familias valencianas en el curso escolar cuyo comienzo es más que inminente mediante la realización de un estudio pormenorizado de las partidas de gasto. Para elaborar el informe, Avacu ha tomado una muestra de 100 familias, con hijos en edad escolar de centros concertados, privados y públicos en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato/Grado.

El estudio arroja que un inmensa mayoría de los alumnos va a utilizar libros de texto en papel, un 72%, frente a un 20,7% que utilizará libros y tabletas combinados y un 7,3% que solo utilizará tableta/ordenador. «Se mantiene, pues, la tendencia de volver a los libros de texto en papel o, al menos, combinar el papel con lo digital», reza un comunicado explicativo de Avacu. De hecho, desde la asociación de consumidores recuerdan ya haber detectado este patrón en el mismo sondeo correspondiente al ejercicio 2023, en el que el uso de libros de texto se situaba en algo más del 51%, frente a un 26% que usaba dispositivo electrónico. Por otro lado, el mismo informe relativo al año 2021, indicaba que el porcentaje de los que utilizaban libros de texto era de un 37% frente al 33% de ordenador o tableta.

En cuanto al precio de los libros de texto, y teniendo en cuenta que este varía dependiendo de la etapa escolar, Avacu estima que el coste para comprar el material pedagógico de infantil rondará los 100 euros; en Primaria se situará entre 100 y 200 euros; en Secundaria, los 100 euros y en Bachiller/Grado los 300 euros. «Estos precios van a variar también si utilizamos la 'Xarxa de Llibres', si aprovechamos algunos de hermanos mayores, familiares o conocidos, otras ayudas...», asegura el estudio.

Asimismo, Avacu también advierte a las familias de la existencia de otros gastos a los que tienen que hacer frente al inicio de curso como son la compra de material escolar (que también dependerá del curso que se estudie y que puede superar los 100 euros), los uniformes (entre los 50 y los 100 euros) y la cuota de la AMPA (inferior a los 100 euros).

El material escolar copa el 70% de la campaña comercial Los comercios son otro actor fundamental en el cíclico regreso a las aulas. El presidente de la Unió Gremial, también presidente de la Unió Gremial de Llibreries i Papereries de la Comunitat, Mauro Lorenzo, asegura que entre el 60 y el 70% de la campaña comercial del mes de septiembre se centra en el material escolar. Lorenzo define esta vuelta al cole como «compleja» por la subida de los precios «de todo» y los sobrecostes que tendrán que asumir las familias, provocando un mayor desembolso. De hecho apunta a que el año pasado el gasto fue un 10% superior al IPC. Asimismo, lamenta que los padres se tengan que enfrentar a precios más altos y una oferta reducida como consecuencia del cierre de las papelerías de toda la vida dado que los colegios recurren a editoriales a la hora de adquirir productos pedagógicos en lugar de estas tiendas de proximidad. «La vuelta de septiembre es el inicio de muchas cosas; no sólo del curso, sino de todas las actividades y centra el gasto y la compra para las Navidades», señala el presidente de la Unió Gremial que valora la tendencia al alza de establecimientos con servicios adheridos (como los de estética) en detrimento de aquellos más golpeados por el comercio en línea.

Además tampoco hay que desdeñar que, durante el curso, existen otros gastos mensuales, como son el comedor escolar (alrededor de 100 euros), transporte (menos de 50 euros) o actividades extraescolares, deportivas, academias, clases de repaso... (entre 50 y 100 euros) que también encarecen el regreso a las aulas.

«Así pues, dependiendo del tipo de centro y del curso escolar, el desembolso inicial por hijo para algunas familias podría llegar a superar los 400 euros. De ahí que desde Avacu aboguemos por un consumo responsable, planificando y valorando las compras necesarias durante estos días, aprovechando material del curso anterior, comparando precios...», acaba el comunicado de la entidad.

Subida contenida

El presidente de Avacu, Fernando Moner, explica a LAS PROVINCIAS que los efectos de la cuesta de septiembre «siguen en la mayoría de los hogares» como consecuencia de los incrementos de los precios de la cesta de la compra o la energía que han tenido lugar en los últimos años. Para Moner, este fenómeno ha provocado una pérdida de poder adquisitivo «mayúscula» que ha obligado a las familias a tener que echar mano de los ahorros que en su día se dispararon durante la pandemia del COVID-19.

En el contexto económico actual, con los tipos de interés bajos y el consumo estimulado al tener los hogares una mayor cantidad de renta disponible, el presidente de la entidad señala que, pese a todo, la vuelta al cole será entre un 1,5% y un 2% más cara que en ejercicios anteriores. Aunque los carburantes y la energía tienen una tendencia a la baja, propiciando que los precios se contengan y no se disparen, la mayoría de los productos de la cesta de la compra sí han incrementado su valor a excepción del aceite de oliva, el melón o la sandía. «Casi el 90% de los 50 productos con los que el INE calcula el IPC han subido de precio», comenta Moner ejemplificándolo con las variaciones de la leche o el pollo.

En el apartado de las recomendaciones a los compradores, Moner aconseja comparar precios así como los servicios adicionales que ofrezca cada comercio, ir a comprar sin niños (al ser estos más proclives a caer en la tentación de las modas) y no dejarse llevar por las bondades de las campañas publicitarias.