Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Preparativos de una familia valenciana para el inicio del curso escolar. IRENE MARSILLA

Material de segunda mano y bancos de libros para favorecer el ahorro en la vuelta al cole en la Comunitat

Fampa recomienda a las familias reutilizar productos de cursos pasados y «huir de las marcas» para reducir el gasto de dinero

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:54

La vuelta al cole en la Comunitat resulta siempre un quebradero de cabeza para los padres y madres del alumnado de cualquier etapa educativa. ... El desembolso de dinero para el acopio del material pedagógico necesario puede resultar cuantioso e incluso hay quienes no se lo pueden llegar a permitir. Es por ello que desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia (Fampa) recomiendan participar en bancos de libros, gastar material de segunda mano o reutilizar el empleado en cursos anteriores para ahorrar dinero en el arranque del curso escolar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  2. 2

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Montroy
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Material de segunda mano y bancos de libros para favorecer el ahorro en la vuelta al cole en la Comunitat

Material de segunda mano y bancos de libros para favorecer el ahorro en la vuelta al cole en la Comunitat