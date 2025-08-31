Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat
Keanu y su madre Fátima deshacen la maleta tras sus vacaciones en Almería. LP

La vuelta a la rutina de la familia Girón

El inicio de septiembre es sinónimo de regreso a la ciudad para retomar las obligaciones laborales e iniciar el periodo escolar tras las vacaciones estivales

Rosana Ferrando

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:53

El verano se acaba y, con él, los días largos de playa, las excursiones y las sobremesas sin el sonido de las manecillas del reloj ... que marca el paso de las horas, porque, en vacaciones, a nadie le importa si son las tres o las cuatro de la tarde. Septiembre trae consigo la conocida como 'cuesta': mochilas nuevas y uniformes preparados para quienes estudian; la vuelta al trabajo y el sonido incesante de las ciudades para los más mayores. Para muchas familias, el pasado fin de semana fue el regreso que marcó el fin de la temporada estival. Ahora toca preparar el nuevo curso y, con ello, reorganizar horarios, retomar rutinas y adaptarse de nuevo a la vida urbana después de semanas de desconexión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  4. 4 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  6. 6 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  8. 8

    El salto que da fichar cracks
  9. 9 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  10. 10

    La fiesta blanca con barra libre de cava que ha congregado a la sociedad valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La vuelta a la rutina de la familia Girón

La vuelta a la rutina de la familia Girón