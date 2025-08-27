Psicólogos advierten de los trastornos mentales que llevan a los niños a su consulta al comenzar el curso escolar Las citas de psicología y psiquiatría infantil aumentan un 25% en los meses de septiembre y octubre

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:17 Comenta Compartir

La vuelta al cole es uno de los momentos más duros del año para los niños y jóvenes españoles. Después de meses de vacaciones, alejados de las rutinas, las obligaciones y los libros, los menores se enfrentan a una realidad distinta que puede provocar ansiedad y depresión.

De hecho, durante los primeros meses del curso escolar, septiembre y octubre, se produce un aumento de las citas de psicología y psiquiatría infantil de hasta un 25% con respecto al resto del año, según los expertos del grupo sanitario Top Doctors.

Los casos que llegan a las consultas son «menores con sintomatología ansiosa y depresiva», aunque se distingue entre los más pequeños y los adolescentes o preadolescentes, afectados de forma especial «por el mal uso o inadecuado de redes sociales, que puede afectar la autoestima y el estado de ánimo».

Causas y síntomas

Las causas que llevan a los más pequeños a consulta durante este periodo pueden ser la sintomatología ansiosa, los miedos, la tristeza persistente, la irritabilidad, las dificultades en las habilidades sociales y problemas de conducta, las dificultades de aprendizaje o problemas de atención y concentración.

Habitualmente el periodo de adaptación a la vuelta al cole suele estar entre 2 y 4 semanas, aunque depende del niño y del entorno, según detalla Èlia Sasot Ibáñez, especialista en Psicología Infantil y Juvenil. No obstante, si, tras 4 semanas, el niño muestra signos de quejas físicas frecuentes como dolor de barriga o cabeza sin causa médica aparente, irritabilidad, llanto fácil, actitud desafiante, cambios en el sueño o el apetito, aislamiento o pérdida de interés por jugar o socializar, entonces es recomendable acudir a un especialista.

Para hacer esta transición más fácil y motivadora, los expertos aconsejan una serie de «trucos» para que la vuelta al cole tenga menos impacto mental. «El mejor truco es reestablecer rutinas de sueño, comidas y reducción del uso de pantallas de forma progresiva antes del inicio del curso académico. El objetivo para los padres es que acompañen emocionalmente, sin ocultar o evitar el malestar existente, sino dando herramientas al menor para afrontarlo», señala Sasot Ibáñez, que recuerda que «desde la pandemia hemos observado un aumento significativo en la demanda de atención psicológica infantil y juvenil. Actualmente hay una mayor conciencia en las familias, que consultan antes y con menos estigma», según recoge Europa Press.

Miedo al bullying

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los menores al llegar al colegio o instituto es el bullying, desde recibir insultos, motes y burlas, al aislamiento o las agresiones físicas. Según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, en 2024 más de 300.000 niños sufrieron bullying o ciberbullying en España, «convirtiéndose en el país con más casos de acoso».

Los expertos de Top Doctors aconsejan establecer límites saludables con los compañeros y aprender a decir «no» para formar lazos de amistad sanos que permitan reducir las posibles situaciones de acoso y violencia entre menores. «Es clave trabajar su autoestima, valorando su autenticidad, para que puedan detectar cuando los demás no le brindan ese respeto y buen trato, y así puedan alejarse», explica la especialista en Psicología sanitaria y social, y miembro de Top Doctors Group, Bárbara Zorrilla Pantoja.

Igualmente, recomienda darles «fórmulas, ejemplos y practicar cómo poner esos límites», con frases amables y firmes como, por ejemplo, «prefiero no hacerlo», «no me siento cómodo», «gracias, pero esto no es para mí».