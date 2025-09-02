Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumnos en clase. Sonia Tercero

Calendario escolar 2025-2026 en la Comunitat Valenciana: inicio de las clases, vacaciones y días festivos

Las clases comenzarán el 8 de septiembre y el último día lectivo del curso será el 19 de junio de 2026

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:23

El verano llega a su fin y se acerca un momento no tan deseado por la gran mayoría de alumnos: la vuelta al cole. El próximo lunes, miles de alumnos volverán a clase para comenzar el curso escolar 2025-2026 en la Comunitat Valenciana.

A diferencia de los años anteriores, donde el inicio se hacía de forma escalonada dependiendo del nivel educativo, este año la mayoría del alumnado comenzará las clases el próximo 8 de septiembre.

Concretamente, los alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior comenzarán las clases el 8 de septiembre y el último día lectivo del curso será el 19 de junio de 2026, teniendo así un total de 181 días lectivos.

Por su parte, los programas formativos de cualificación básica y FP de segunda oportunidad comenzarán el curso el 10 de septiembre y finalizarán el 19 de junio. En cuanto a la Formación de Personas Adultas, las clases comenzarán el 15 de septiembre de 2025 y finalizarán el 12 de junio de 2026.

Las clases de Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, comenzarán el 15 de septiembre de 2025 y finalizarán el 12 de junio de 2026.

Los alumnos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el curso el 22 de septiembre y finalizarán el 19 de junio. Las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzará el curso el 25 de septiembre de 2025 y finalizará el 19 de junio de 2026.

Vacaciones y días festivos

- Además de los festivos locales (que podrán ser hasta 3 en total decretados por cada ayuntamiento), las vacaciones escolares de Navidad serán desde el 23 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ambos inclusive.

- Las vacaciones de Pascua serán del 2 al 13 de abril de 2026, ambos inclusive.

- Además, durante este curso escolar no serán lectivos los días festivos 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; 19 de marzo, Día de San José; y 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

