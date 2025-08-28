El BOE confirma un festivo en septiembre para 8 millones de españoles y muchos podrán hacer un puente de 4 días

J.Zarco Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

El mes de agosto está finalizando y con ello las vacaciones de muchos españoles. Después de aprovechar para descansar o viajar durante este periodo, en septiembre llega el momento de volver al trabajo. No obstante, hay noticias positivas para Cataluña ya que muy pronto podrán disfrutar de un puente de 4 días.

El próximo jueves 11 de septiembre en esta comunidad autónoma se celebra la Diada de Cataluña, día festivo en el territorio. Por lo tanto, muchos pueden aprovechar para realizar un puente de cuatro días desde este día al domingo 14. Sin embargo, no será así en el caso de gran parte de los colegios, ya que arrancan el curso el 8 de septiembre y no tendrán libre el viernes 12.

El Boletín Oficial del Estado confirmó el festivo de esta comunidad autónoma, que cuenta con más de 8 millones de habitantes. Por lo tanto, aquellos que tengan la oportunidad podrán realizar una escapada de cuatro días apenas unas semanas después de las vacaciones de agosto.

Además, en Cataluña tendrán otro festivo el 24 de septiembre, día de la Mercè. No obstante, en este caso cae en miércoles y resulta más complicado poder hacer un puente.

Otra comunidad autónoma que tendrá una fecha no laborable será Cantabria, concretamente el lunes 15 de septiembre, ya que honran a su patrona, la Virgen Bien Aparecida. Todos los cántabros, de este modo, gozarán de un puente de tres días.

Festivos nacionales

Más allá de los festivos de cada comunidad autónoma, existen los nacionales. Lo que ocurre es que los que quedan en 2025 gran parte de ellos caen en fin de semana. El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es domingo, mientras que el 1 de noviembre, Todos los Santos, es sábado.

El 6 de diciembre, Día de la Constitución, también es sábado, aunque el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, es lunes.