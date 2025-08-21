El próximo festivo en la Comunitat abre la puerta a un puente de cuatro días para los más afortunados

Nacho Ortega Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

Con el mes de agosto entrando en su recta final, la Vuelta al Cole en el horizonte y el regreso al trabajo para miles de personas, los próximos días festivos quedan como el único consuelo para todos los que retoman en septiembre su actividad habitual. El calendario laboral en la Comunitat Valenciana guarda entre el verano y el fin de año cinco días de fiesta para cinco millones de vecinos y la primera de ellas permitirá a los más afortunados disfrutar de un puente de cuatro días.

Aunque en el mes de septiembre decenas de municipios celebran algún festivo local en Valencia, Alicante o Castellón, no hay ningún festivo autonómico ni nacional y hay que esperar hasta el 9 de octubre para encontrar el próximo día de fiesta general. Este año 2025 el Día de la Comunitat Valenciana cae en jueves, lo que abre la puerta a hacer puente el viernes y disfrutar de un largo fin de semana que concluye el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que este año cae en domingo.

Puente escolar

Quienes gozarán del puente con total seguridad será la comunidad educativa, ya que el Consejo Escolar Municipal de Valencia ya ha acordado proponer a la Dirección General de Centros Docentes que el viernes 10 de octubre sea considerado festivo en el calendario escolar 2025/26, junto al martes 17 y miércoles 18 de marzo.

Festivos nacionales de 2025

Los dos siguientes festivos nacionales caen en sábado (1 de noviembre y 6 de diciembre), aunque el 8 de diciembre es lunes y permitirá hacer otro puente y el Día de Navidad este año es jueves.

- 1 de enero, Año Nuevo (miércoles).

- 6 de enero, Epifanía del Señor (día de Reyes) (lunes).

- 18 de abril, Viernes Santo (viernes).

- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (jueves).

- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (viernes).

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado).

- 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado).

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes).

- 25 de diciembre, Navidad (jueves).

Festivos por autonomías

Estos son los festivos por comunidades autónomas en 2025:

COMUNITAT VALENCIANA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 24 de junio (martes) - San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 9 de octubre (jueves) - Día de la Comunitat Valenciana. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MADRID: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 2 de mayo (viernes) - Día de la Comunidad de Madrid. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MURCIA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (Lunes) - Día de la Región de Murcia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

BALEARES: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 1 de marzo (sábado) - Día de las Islas Baleares. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - Día de San Esteban.

MELILLA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 31 de marzo (lunes) - Fiesta del Eid Fitr. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ANDALUCÍA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 28 de febrero (viernes) - Día de Andalucía. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes). Virgen del Pilar. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ARAGÓN: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Aragón. San Jorge. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ASTURIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Asturias. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANARIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 30 de mayo (viernes) - Día de Canarias. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANTABRIA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 28 de julio (lunes) - Día de las Instituciones de Cantabria. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 15 de septiembre (lunes) - La Bien Aparecida. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA-LA MANCHA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 31 de mayo (sábado) - Día de Castilla-La Mancha. 19 de junio (jueves) - Corpus Christi. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA Y LEÓN: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Castilla y León. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubrel. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CATALUÑA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de junio* (martes) - Fiesta en el Valle de Arán. 24 de junio (martes) - Día de San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 11 de septiembre (jueves) - Día de Cataluña. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - San Esteban.

EXTREMADURA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Extremadura. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

GALICIA 2025: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de mayo (sábado) - Día de las Letras Gallegas. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. Día de Galicia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

LA RIOJA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (lunes) - Día de La Rioja. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

NAVARRA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 3 de diciembre (miércoles) - San Francisco Javier. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

PAÍS VASCO: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CEUTA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha. 5 de agosto (martes) - Nuestra señora de África. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.