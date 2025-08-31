Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Turistas asiáticas recorren las calles del centro de Valencia. Irene Marsilla

La Comunitat cierra otro verano de récord... pese a todo

La subida de precios, las limitaciones en infraestructuras o las secuelas de la dana no frenan el avance turístico que incluso mejora las expectativas

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:38

Tras una de las peores catástrofes naturales de la historia, con unos precios desorbitados que animaban –o más bien obligaban– a no viajar y con ... los termómetros a punto de estallar debido a las repetitivas olas de calor, la Comunitat Valenciana lo ha vuelto a hacer: otro verano con récord de visitantes, pese a los continuos retrasos en las líneas ferroviarias y a la masificación de los dos principales aeropuertos, que reabre el debate sobre la ampliación; otro verano en cifras máximas de reservas hoteleras, con Valencia recuperando el tirón tras la dana y Castellón confirmándose como alternativa; y otro verano con cifras envidiables por cualquier otra región en materia laboral, con miles de empleos generados, sobre todo, en un sector servicios que insiste en la necesidad de que este goteo incesante de turistas se extienda a los nueve meses restantes del año para que los trabajos que dependan exclusivamente de la llegada de viajeros sean de mayor calidad.

