La Comunitat cierra otro verano de récord... pese a todo

Tras una de las peores catástrofes naturales de la historia, con unos precios desorbitados que animaban –o más bien obligaban– a no viajar y con ... los termómetros a punto de estallar debido a las repetitivas olas de calor, la Comunitat Valenciana lo ha vuelto a hacer: otro verano con récord de visitantes, pese a los continuos retrasos en las líneas ferroviarias y a la masificación de los dos principales aeropuertos, que reabre el debate sobre la ampliación; otro verano en cifras máximas de reservas hoteleras, con Valencia recuperando el tirón tras la dana y Castellón confirmándose como alternativa; y otro verano con cifras envidiables por cualquier otra región en materia laboral, con miles de empleos generados, sobre todo, en un sector servicios que insiste en la necesidad de que este goteo incesante de turistas se extienda a los nueve meses restantes del año para que los trabajos que dependan exclusivamente de la llegada de viajeros sean de mayor calidad.

Las expectativas que ofrecía Exceltur antes del inicio del verano hablaban de «ritmos de crecimiento moderados» tanto para el litoral como para los destinos urbanos de la Comunitat. Sin embargo, a falta de los datos del mes de agosto, la sensación desde el sector es que esas previsiones no solo se han cumplido, sino que incluso se han superado.

Hoteles La mejor ocupación desde la pandemia

La campaña ha sido prácticamente inmejorable para los hoteles valencianos a pesar de que las expectativas no eran tan positivas. Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec, la patronal hotelera de la Comunitat, reconoce que existía cierto temor en el sector a una campaña por debajo de los años anteriores. Sin embargo, no ha sido así: «Llegábamos al verano con cierta incertidumbre porque el comportamiento de las reservas no era todo lo alegre que había sido años anteriores. Al final se ha conseguido mejores resultados que en el 2024».

Y no sólo eso. Las cifras de ocupación mejoran las de los últimos cinco años y se concentran sobre todo en hoteles de mayor categoría. Sin embargo, desde Hosbec, no se presume tanto de las cifras alcanzadas, como de haberlas lo grado sin ni siquiera hablar de «lleno técnico». Desde el sector hotelero consideran que es clave evitar la saturación para evitar que la Comunitat pierda su esencia. «Estamos siempre pendientes de trabajar de forma sostenible. No queremos correr el riesgo de que la Comunitat pierda lo que es por la masificación». Este año se ha conseguido, por lo que el éxito es doble.

Aunque todavía se desconocen las cifras oficiales de la segunda quincena de agosto, una de las más potentes en distintos enclaves de la Comunitat, todas las áreas turísticas van a cerrar el verano con mejores cifras.

La Costa Blanca y Gandía iniciaron la temporada estival con hasta un 6% más que el pasado curso. En julio el turno fue para Castellón, que este verano se ha consolidado como un destino clave para la llegada de visitantes nacionales. Y el esprint final lo protagonizaron las dos potencias del turismo en la Comunitat. El turismo de sol y playa volvió a triunfar en Benidorm, donde se han alcanzado picos de ocupación del 92,63% durante la primera quincena de agosto. Más de un tercio del total de visitantes llegados hasta la ciudad alicantina procedían del Reino Unido.

La pérdida de capacidad económica de las familias a nivel europeo no ha influido tanto como se podía esperar. La Comunitat sigue siendo un destino mucho más rentable que otros puntos de España, sobre todo para los visitantes que llegan desde el centro o el norte de Europa.

También para los estadounidenses, que, pese a la controversia de su presidente, han colaborado para que Valencia (tanto la ciudad como la provincia) recuperase sus cifras de ocupación hotelera previas a la dana gracias al esfuerzo realizado por el sector con una contención de precios de hasta el 10% y al aluvión de turistas internacionales dispuestos a enfrentarse a las elevadísismas temperaturas para recorrer las calles del centro de la ciudad le dieron la vuelta a la situación, con cifras que rozaron el 90%.

Empleo Más contratación, pero con condiciones mejorables

Los dos principales sindicatos de la Comunitat Valenciana, UGT-PV y CC OO PV, coincide en que el verano que está a punto de concluir ha sido positivo en cifras de contratación, pero el empleo turístico todavía tiene diversos aspectos a mejorar.

Manuela Pascual, secretaria de Formación Sindical y para el Empleo de CCOO PV, reivindica una atención especial a aquellos sectores vinculados al turismo, como la hosteleria y el comercio, que pueden estar «más precarizados». «Estamos cansadas de escuchar que los puestos no se cubren por falta de mano de obra. Lo que no hay es gente que quiera trabaje en condiciones que no les permitan subsistir», indica la portavoz sindical.

Según el total de los datos, se han creado en un solo trimestre más de 60.000 empleos y cerca de 37.000 más que hace un año.

Sin embargo, tanto las condiciones como las desigualdades siguen siendo aspectos a mejorar. Desde UGT-PV se pone el foco en dos aspectos importantes: la temporalidad y las desigualdades.

«El empleo temporal, crece respecto al trimestre, registrando una cifra del 17,20%, pero es menor que registrada hace un año que era del 18,40%», indican desde el sindicato.

Visitantes Los viajeros internacionales llevan al límite a Manises

Entre junio y julio por los dos principales aeropuertos valencianos, el de Alicante-Elche y el de Manises pasaron 6,2 millones de viajeros. Buena parte de ellos eran turistas que venían a visitar la Comunitat desde fuera de las fronteras nacionales. Y es que este verano la eclosión de turistas extranjeros se ha hecho notar sobre todo en los aeródromos de la Comunitat.

Sólo en Valencia, que recibe menos pasajeros internacionales que Alicante, los dos primeros meses dejaron un balance de 1,6 millones de turistas, procedentes en su mayoría de Italia, Alemania y Francia. En Alicante, los vuelos que un verano más han vuelto a llegar llenos hasta la bandera han sido los procedentes del Reino Unido.

A falta de las cifras del mes de agosto, que, si se tienen en cuenta los datos de ocupación hotelera, pueden ser de máximos históricos, las dos principales infraestructuras de recepción de visitantes de la Comunitat podrían incluso superar su límite de capacidad operativa. Así, la llegada en masa de turistas procedentes del extranjero ha reabierto el debate sobre la ampliación de ambos aeropuertos.

En Valencia a los visitantes que llegan por aire se le deben sumar los que también lo hacen por mar. Tras cinco primeros meses de curso con una disminución del número de cruceristas respecto al año anterior, la tendencia se ha dado la vuelta durante la campaña estival. Eso sí, las cifras ni se acercan a las del aeropuerto. En julio desembarcaron algo más de 118.000 pasajeros, lo que supone menos del 10% de viajeros totales que llegaron hasta Manises.

Pero, ¿resulta beneficioso el incremento de turistas internacionales? Las últimas cifras de la Encuesta de Gasto Turístico, correspondientes al mes de junio, confirmaban que la Comunitat no sólo está recibiendo más visitantes procedentes de todo el mundo, sino que estos están realizando un desembolso mayor durante su estancia en la región.

Sólo en el mes de junio la Comunitat recibió un 3,31 % más de turistas foráneos con respecto al mismo mes del año anterior, con la llegada de 1.154.844 turistas internacionales que incrementaron su gasto turístico en 1,68 % hasta alcanzar los 1.419 millones de euros.

En julio del año pasado el gasto medio por turista fue de 1.397 euros, mientras que en agosto esa cifra ascendió hasta los 1.437 euros. La tendencia al alza que viene experimentando la Comunitat invita a pensar en un cierre de verano muy positivo en lo referido al gasto turístico.

Desde la Generalitat la idea de crecimiento turístico siempre ha ido entorno a aumentar la calidad –y ahí puede incluirse el gasto– del turista que llega hasta la Comunitat. El balance desde la conselleria de Turismo, a expensas de los últimos datos, es positivo: «Estamos ante una temporada estival marcada por el dinamismo y la recuperación sostenida del sector turístico, en sintonía con los excelentes resultados que hemos cosechado a lo largo de 2025, especialmente en el ámbito del turismo internacional. La prioridad ahora es consolidar esta actividad, garantizando que el crecimiento vaya acompañado de calidad, sostenibilidad y una oferta cada vez más competitiva y diversificada».