El turismo internacional dispara la ocupación de los hoteles valencianos en la primera quincena de agosto

Si este martes los datos de llegadas de viajeros internacionales de Turespaña colocaban al aeropuerto de Manises como el que más había crecido en ... el último año, hoy, miércoles, son las cifras de ocupación de los hoteles valencianos durante la primera quincena de agosto las que reflejan un incremento considerable del turismo extranjero este verano.

Y es que los establecimientos hoteleros de la Comunitat han registrado durante las primeras dos semanas del mes mejores cifras de ocupación que en el mismo periodo del año previo, gracias en buena parte al incremento de viajeros internacionales, sobre todo en Benidorm y en Valencia.

La ocupación ha oscilado entre un 92,7% de Benidorm y cifras próximas al 89% de Castellón, Valencia y Alicante Sur. De tal forma, los datos obtenidos en este periodo han mejorado incluso las expectativas del sector hotelero valenciano, que confiaban en repetir los registros del pasado verano, pero sin llegar a alcanzar el «lleno técnico», lo que las propias empresas hoteleras consideran beneficioso para el cliente. «Entre el 8 y el 12% de la oferta hotelera se ha quedado sin vender, lo que también permite una mejor experiencia de los clientes en los hoteles, alejados de cualquier imagen de masificación o incomodidad», explican desde la patronal hotelera valenciana, Hosbec, a través de un comunicado.

A pesar de las sofocantes temperaturas, que han convertido los hoteles en refugios climáticos, el turismo internacional ha apostado de manera firme por la Comunitat como destino para sus vacaciones veraniegas en esta primera quincena de agosto al igual que lo ha hecho durante los meses de junio y julio.

En la primera quincena de agosto, los viajeros de otros países han llegado en masa a Valencia, donde la cuota de turistas extranjeros en los hoteles ha sido superior al 70%, y en Benidorm, donde seis de cada diez viajeros alojados procedían de fuera de las fronteras nacionales.

El dato de ocupación en el 'cap i casal' durante la primera parte de agosto es uno de los más positivos para el sector, puesto que, según explican, «la ciudad de Valencia parece estar saliendo de la pesadilla de pérdida de ocupación hotelera, y por primera vez desde la dana registra un dato de ocupación superior al del año 2024». En concreto, los hoteles valencianos han tenido una ocupación del 88,3%, dos puntos por encima del año previo.

Por mercados emisores, el viajero italiano es el que tiene un mayor peso en la ciudad de Valencia, al representar al 10,8% de turistas que llegan hasta la capital. Precisamente, los visitantes procedentes de Italia han experimentado un ligero crecimiento con respecto a la misma fecha del pasado curso. Sin embargo, no han sido los únicos. Si las cifras de ocupación en Valencia han mejorado ha sido gracias al incremento de turistas llegados del centro de Europa. En la primera quincena, han aumentado los turistas alemanes y neerlandeses en la ciudad. Además, la llegada de visitantes estadounidenses sigue al alza, tras crecer casi un punto con respecto al año pasado.

En consecuencia a las cifras de ocupación registradas en Valencia ciudad, la provincia también ha registrado una buena dinámica durante los primeros quince días de agosto, superando el 90% de reservas en muchos puntos.

En la provincia de Alicante, Benidorm mantiene su tirón entre el visitante británico. Uno de cada tres turistas que duermen en la capital turística alicantina proceden del Reino Unido. Con una ocupación del 92,7%, Benidorm ha impulsado el crecimiento de toda la provincia alicantina, que ha registrado casi un 92% de ocupación media, con los hoteles de 4 estrellas en datos superiores al 94% de media. La zona de Alicante Sur también crece precisamente en la base de los hoteles de categoría superior con un 92,5%.

Castellón ha consolidado la buena evolución iniciada durante el mes de julio, y crece un punto en la ocupación hotelera hasta el 88,7%. Además, es el paraíso para los turistas españoles, con el mayor número de visitantes patrios de todos los destinos analizados. Al igual que Benidorm y Valencia son los destinos preferidos del turista internacional, la Costa Blanca (sin Benidorm) y la provincia de Castellón se han convertido en los destinos más deseado por el viajero español.

De cara a la segunda quincena, los hoteleros valencianos confían en seguir mejorando las cifras del 2024. Las reservas confirmadas (on the books) oscilan ya entre el 80 y 90%, con ligeros crecimientos respecto a las reservas de 2024.