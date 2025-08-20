El aeropuerto de Manises, el que más crece de España en viajeros extranjeros recibidos

El aeropuerto de Manises vive su mejor año. Resulta difícil encontrar un mes en lo que va de 2025 en el que el aeródromo no ... haya batido récord de pasajeros. De hecho, el aeropuerto valenciano ya es el que más ha crecido de toda España en número de viajeros internacionales recibidos entre enero y julio, según los datos ofrecidos este martes por Turespaña.

El auge del turismo internacional en Valencia es una realidad. Basta con dar un paseo por zonas como el centro histórico o la playa de la Malvarrosa, donde se pueden escuchar conversaciones en cualquier idioma. La diversidad de lenguas justifica los últimos datos referentes a los movimientos turísticos en frontera, que corresponden al mes de mayo, cuando hasta la Comunitat llegaron 1,19 millones de turistas extranjeros.

Unas cifras que pueden llegar incluso a multiplicarse durante la temporada estival, cuando la ciudad se convierte en una opción preferencial para cada vez más visitantes. Hasta el aeropuerto de Manises llegaron sólo en el mes de julio 428.826 viajeros internacionales, lo que supone un 8% más que en 2024.

Se trata de un crecimiento llamativo, no sólo porque el aeropuerto valenciano es el que más crece –junto al de Alicante– respecto al año previo en número de pasajeros internacionales recibidos en julio, sino también porque la diferencia con respecto a otros aeropuertos españoles es sustancial. Mientras que el número de viajeros extranjeros que llegan a Manises aumenta un 8%, la cifra es del 2,5% en Barajas y del 4,9% en El Prat, que ya ha cerrado con Aena el acuerdo para su ampliación.

Además, lejos de lo que se pueda pensar a bote pronto, el crecimiento experimentado por Manises no solo responde al interés del viajero internacional por el destino de sol y playa en época estival. En el acumulado de los siete primeros meses del curso, el aeródromo valenciano ha recibido 2,5 millones de pasajeros internacionales, habiendo mejorado sus números un 12,9% respecto a los primeros siete meses del 2024. El aumento de turistas internacionales que llegaron por vía aérea hasta el territorio nacional fue del 6%, la mitad de lo que ha crecido ese mismo registro en el aeropuerto valenciano.

Buena parte de ese crecimiento se debe a los vuelos operados por compañías de bajo coste, que han aumentado un 14% en el aeropuerto de Valencia en lo que va de año. Sin embargo, el aumento de las operaciones de aerolíneas 'low cost' no ha supuesto un descenso de la actividad para las compañías tradicionales, que entre enero y julio han trasladado hasta Valencia a un 8,9% más de pasajeros internacionales. El resumen es claro: cada vez más viajeros llegan a una instalación que se encamina hacia un año en el que todo parece indicar que se lograrán los once millones de pasajeros, lo que implicaría superar en medio millón la capacidad máxima para las instalaciones actuales, fijada en 10,5 millones.

Es decir, en caso de cumplirse las expectativas el aeropuerto valenciano estará operando por encima de sus posibilidades. Y no será el único de la Comunitat que lo haga en estas condiciones, ya que tras el aeropuerto de Manises el segundo que más ha crecido en número de pasajeros procedentes del extranjero en lo que va de año ha sido el aeródromo de Alicante, que ha recibido un 11% más de visitantes en lo que va de año.

Las imparables cifras de ambos aeropuertos vuelven a situar encima de la mesa el debate sobre la necesidad de ampliar ambas instalaciones. Un asunto que desde hace más de un año ha trascendido al tapete político.

Fue en abril de 2024 cuando, tras varios récords de pasajeros, Aena confirmó lo que unos días antes había adelantado el ministro de Transportes, Óscar Puente,: la «expansión» de los dos aeródromos de la Comunitat.

Desde entonces, el Consell ha tratado de ejercer presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que este avanzase en el proyecto de ampliación. Sin embargo, los resultados han llegado a cuentagotas. Poco se sabe de la posible expansión, más allá de la orientativa cifra de 400 millones de inversión que en alguna vez ha dejado caer Puente. Eso, y que no cuenta con el visto bueno de la oposición. Portavoces de Compromís han mostrado su firme rechazo a un posible proyecto de ampliación en más de una ocasión al considerar que Valencia no necesita más turistas de los que llegan en la actualidad.

Con ampliación o sin ella, lo que es cierto es que las cifras de las dos instalaciones de referencia de la Comunitat Valenciana distan mucho de las de los otros aeropuertos de principales destinos receptores de turistas. Tras el de Valencia y el de Alicante, el tercer aeródromo que más crece en cuanto a número de pasajeros internacionales recibidos es el de Málaga. No obstante, el aumento es del 8%, tres puntos por debajo de Alicante y más de cuatro por debajo de Valencia.

Pero el hueco todavía es mayor si se observan el resto de aeropuertos del país. El cuarto que más ha incrementado el número de viajeros recibidos por vuelos internacionales es el de Barcelona, con un 5,5% más que en los primeros siete meses de 2024; seguido de Gran Canaria, con un incremento del 4,8%; y de Madrid, donde la cifra de pasajeros extranjeros recibidos ha crecido un 4,5%. Cabe destacar que la totalidad de los principales aeródromos nacionales ha recibido un mayor número de viajeros procedentes de otros países que el año pasado, lo que refleja que nuestro país sigue resultando atractivo para los turistas extranjeros.

El buen clima, las infraestructuras, la cultura, la hospitalidad, la gastronomía… son las características de nuestro país que más atraen a los extranjeros, según los expertos, que también apuntan a los precios competitivos.

Y es que los españoles han sufrido una subida de precios en hoteles y hostelería que a muchos les ha dejado sin salir este verano, pero los extranjeros «lo siguen viendo barato». Jorge Espinós, CEO de VB Group, indica que a nivel interno se ha encarecido porque somos un país donde la renta real no ha subido desde la pandemia. Pero fuera de España, sobre todo en los principales emisores de turistas la renta ha subido bastante y «para ellos España sigue siendo un destino económico».