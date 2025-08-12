El aeropuerto de Valencia suma nuevo récord en julio y roza los siete millones de pasajeros Manises ya supera la cifra total de viajeros de 2017 tras un mes marcado por el fuerte incremento de visitantes internacionales

El aeropuerto de Valencia continúa en un año de récord de pasajeros, marcando los mejores registros de su historia, según se desprende de las estadísticas mensuales publicadas por Aena. Así, Manises registró el pasado julio el mejor dato de tráfico mensual de su historia con 1.132.402 viajeros, lo que supone un crecimiento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024.

La terminal valenciana se sitúa, además, como la quinta en incremento porcentual de usuarios de entre las principales españolas tras Málaga -que obtiene el mejor registro, con un 7,8%-, Lanzarote (7,3%), Gran Canaria (6,2%) y Alicante (5,9%). Supera, además, a los aeropuertos de mayor volumen, como Madrid, Barcelona o Mallorca, que apenas registraron alzas del 0,6% y 2,9%, respectivamente, incluso un retroceso del 0,1€ en el caso del aeródromo balear.

Unas cifras que responden, sobre todo, al buen comportamiento del tráfico internacional, con 848.461 pasajeros registrados en julio, un 7,8% más. Por otra parte, el mercado nacional registró 281.236 viajeros, un 5,6% menos, una tendencia que ya se observó en la estadística de junio, cuando descendió un 1,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Según la información facilitada por Aena, el grueso de los pasajeros internacionales registrados en julio procede de Italia, que sumó 173.814 viajeros; seguido de Alemania con 92.787; Reino Unido, con 89.340; Francia, con 87.006; y Países Bajos, con 85.837.

Asimismo, el aeropuerto de Valencia operó un total de 8.777 vuelos durante el mes de julio, lo que implica un incremento del 4,8% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del año anterior.

En el acumulado del año, Manises suma ya 6.738.445 pasajeros, lo que implica un incremento del 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior y le permite alcanzar la misma cifra que el total de usuarios de 2017, año que se cerró con 6,74 millones de usuarios.

Además, el aeropuerto valenciano vuelve a situarse como el de mayor crecimiento de los principales de España hasta julio, al acumular un incremento del 9,8% frente al 9,5% de Alicante o el 7,8% de Málaga. En cuanto a los vuelos, se operaron 53.556 movimientos en estos mismos meses, un 8,5% más, según las cifras facilitadas por Aena.

Estos registros llevan a que la infraestructura valenciana vaya camino de superar el hito de los diez millones de viajeros obtenidos el año pasado (10,8 millones en concreto) y, por tanto, volver a sobrepasar la capacidad máxima para las instalaciones actuales, fijada en 10,5 millones.

En este sentido, Manises espera desde hace más de un año movimientos sobre su ampliación, confirmada por el presidente de Aena, Maurici Lucena, en abril del año pasado. Desde entonces, sólo se ha sabido que Aena trabaja desde enero en la finalización de la redacción de los pliegos, como paso previo a la licitación del proyecto, y que esta fase formaría parte de la reciente actualización de las inversiones en el DORA II, vigente hasta 2026, al existir una partida de 13 millones para la redacción técnica de proyectos de ampliación de terminales.