El aeropuerto de Valencia, a dos velocidades

Isabel Domingo Valencia Domingo, 13 de julio 2025, 00:04 Comenta Compartir

Con el cambio de quincena los aeropuertos volverán a convertirse en uno de los destinos más transitados en busca del ansiado descanso vacacional. El de Valencia no será una excepción, y más teniendo en cuenta la tendencia de récord que lleva este año, pues acumula ya 4,52 millones de pasajeros hasta mayo (última cifra hecha pública), un 11,6% más que en el mismo periodo del año anterior; los asientos programados para la temporada de verano suponen un 6% más respecto a los operados en 2024; y también suma cinco nuevos destinos y otras once conexiones más. En otras palabras, Manises se encamina no sólo hacia un verano histórico, sino también hacia un año en el que se lograrán los once millones de pasajeros, lo que implicaría superar en medio millón la capacidad máxima para las instalaciones actuales, fijada en 10,5 millones.

Las costuras (entendidas como confortabilidad para el viajero) empiezan a quedarse pequeñas. Se observa en los accesos, con las colas de taxis que no tienen espacio porque, además, se ha creado una zona para vehículos particulares, lo que colapsa el área de salida; con las esperas de los usuarios para pasar los controles de seguridad –a pesar de que se ampliaron en 2023– o que optan por aguardar el embarque sentados en el suelo... «Este aeropuerto no está diseñado ni tiene espacio, ni personal, para atender este éxito del que parece puede morir Aena», alertan desde el comité de empresa de Manises, que también traslada la queja por la carga de trabajo del personal debido a una plantilla insuficiente. De hecho, no descartan nuevas movilizaciones.

Una situación que refleja las dos velocidades del aeródromo. Por un lado, un crecimiento intenso desde 2022 (8,11 millones de viajeros), año en que se recuperaron los números de 2019 y se duplicaron los de 2021 (4,07 millones), que además deja al aeropuerto valenciano como uno de los más saturados de los principales, con permiso de Barcelona, que ya superó el año pasado su capacidad límite (55 millones) y que acaba de desbloquear la ampliación del Prat. Porque Madrid (66 millones registrados en 2024 y un límite máximo de 70), Málaga (24,9 y 30, respectivamente) o Alicante (18,4 y 19, respectivamente) aún tienen margen de maniobra.

Manises es, además, la infraestructura aérea gestionada por Aena que más ha crecido hasta mayo, ese 11,6% mencionado anteriormente, seguido de cerca por Alicante (10,9%), y el que más lo hizo el año pasado, un 26,6%, seguido de Málaga (25,5%) y Tenerife Sur (23%),

Por otro, una reclamada ampliación de instalaciones de la que poco se sabe y que parece ir al ralentí desde que el presidente de Aena, Maurici Lucena, confirmara en abril del año pasado que Manises sería una de las instalaciones que se verían ampliadas en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que entrará en vigor en 2027. Hasta ahora ha trascendido que será una inversión cercana a los 400 millones, según señaló en una ocasión el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que consistirá en una reforma del edificio de la terminal para modernizarlo y mejorar la atención a los pasajeros, por lo que no se actuaría, en principio, sobre la zona de vuelo.

Eso, y que Aena trabaja desde el pasado enero en la finalización de la redacción de los pliegos, como paso previo a la licitación del proyecto, y que esta fase formaría parte de la reciente actualización de las inversiones en el DORA II, vigente hasta 2026, al existir una partida de 13 millones para la redacción técnica de proyectos de ampliación de terminales.

«Llega tarde»

De ahí que desde la Generalitat se insista en acelerar el proceso. Así, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, considera «absolutamente necesario» impulsar cuanto antes la ampliación del aeropuerto de Manises, una obra «que ya llega tarde teniendo en cuenta los datos de crecimiento de la infraestructura en lo que llevamos de año».

«El aeropuerto de Valencia superó en 2024 su capacidad máxima operativa, por lo que incrementar la capacidad de la terminal es un proyecto que tendría que estar ya no solamente en marcha, sino prácticamente acabado», ha agregado. Para Cano, «el retraso en la ampliación de Manises y en otras obras como la segunda pista de Alicante-Elche o su conexión ferroviaria, demuestra una dejadez del Gobierno de España en un área clave de nuestra economía que nos hace competir en condiciones desiguales».

En este sentido, la titular de Turismo ha recordado que el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat presentó hace un año un estudio para cada infraestructura que demostraba «con cifras que esta falta de impulso inversor estaba frenando nuestro crecimiento». En el caso de Valencia, el impacto negativo que tendría que no se realizara una mejora de su capacidad se cifró en más de mil millones de ingresos turísticos, 933 millones de impacto en el PIB de la provincia y 17.483 empleos.

Aena ha realizado actuaciones para mejorar el confort, como ampliar la sala VIP o instalar más fuentes de agua

Una actuación que tampoco debe hacer olvidar otros deberes, como recuerda el director de la consultora Soluciones Turísticas, Alberto Galloso, entre ellas trabajar para lograr más conexiones internacionales (ahí entra la deseada con EE UU), más compañías bandera y menos 'low cost' y un crecimiento más cualitativo que cuantativo que permita atraer a gente con mayor poder adquisitivo.

Mientras se termina de perfilar esas mejoras, Aena tiene en marcha una serie de intervenciones en Manises para mejorar el confort y algunas instalaciones. Es el caso, por ejemplo, de la reciente ampliación de la sala VIP (hay mayor demanda y pasa de una capacidad de 187 pasajeros a 220), nuevas bancadas en puntos de espera para personas con movilidad reducida, nuevas fuentes de agua en la terminal, mejora de la iluminación del edificio o la reciente adjudicación para la construcción de una nueva terraza, que en un futuro podría albergar algún espacio comercial.

En asignatura pendiente quedan las reclamaciones de uno de los sectores que trabaja en el aeropuerto, los taxistas. Desde la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia apuntan los colapsos en la zona de parking de Salidas por la presencia de coches particulares y el deficiente estado de las instalaciones donde los conductores hacen las esperas y comen, que califica de «tercermundistas», además de recordar el compromiso de la dirección de remodelar el espacio.

El necesario proceso de diálogo con todos Debería efectuarse mediante un proceso que contara con la opinión de todas las personas y entidades afectadas. En cualquier caso, ese muy recomendable diálogo no supone que no haya que tomar decisiones políticas llegado el momento». Es la reflexión que realiza sobre la futura ampliación José María Mateu, docente en los estudios de Ingeniería Aeronáutica de la UPV, e investigador en el campo de la explotación del transporte aéreo. Y pone como ejemplo El Prat, «un caso muy significativo. En última instancia, se ha optado por priorizar el desarrollo económico que puede aportar la ampliación de la pista, sometiendo alguna de las implicaciones medioambientales». A su juicio, la intervención en Manises es «factible» aunque no se debe «minusvalorar el esfuerzo que pueden suponer este tipo de actuaciones». Sobre la ampliación de la pista, asegura que «no existen a corto y medio plazo limitaciones achacables a la pista de Manises. La longitud de pista es suficiente para todas las aeronaves comerciales actuales. En cuanto a la disponibilidad de slots de aterrizaje y despegue, existen aeropuertos análogos operando con una sola pista con tráficos que más que doblan el de Manises».

Comenta Reporta un error