La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la visita a las obras del nuevo colegio de Malilla. LP

Los 176 alumnos del centro Fernando de los Ríos se mudarán al nuevo colegio de Malilla en el primer trimestre de 2026

Catalá apunta que el recinto, que llevará 47 años en plantas bajas, se cerrará y anuncia la adjudicación del Santo Ángel de la Guarda «que lleva desde 2018 en aulas prefabricadas» ·

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:20

Los alumnos del colegio municipal Fernando de los Ríos de Valencia estrenarán nuevas aulas en el primer trimestre de 2026. Así lo ha anunciado este ... miércoles la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la visita de obras al nuevo colegio que la conselleria de Educación cosntruye en Malilla.

