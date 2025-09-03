Los 176 alumnos del centro Fernando de los Ríos se mudarán al nuevo colegio de Malilla en el primer trimestre de 2026

Los alumnos del colegio municipal Fernando de los Ríos de Valencia estrenarán nuevas aulas en el primer trimestre de 2026. Así lo ha anunciado este ... miércoles la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la visita de obras al nuevo colegio que la conselleria de Educación cosntruye en Malilla.

Cabe destacar que desde 1979 los estudiantes de este centro acuden a clases en plantas bajas de edificios y la propia alcaldesa ha reconido que «ese colegio municipal tiene instalaciones mejorables. El equipo directivo lleva muchos años luchando por la calidad educativa, pero además merecen un nuevo colegio».

Acto seguido ha anunciado que la línea completa de tres aulas de Infantil y seis de Primariadel centro Ferando de los Ríos se van a mudar al nuevo colegio CEIP Malilla que han visitado hoy tanto Catalá, como el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

La alcaldesa ha explicado que el objetivo es que los alumnos del Fernando de los Ríos se muden en el primer trimestre de 2026 a las nuevas aulas y será entonces «cuando se rescinda el contrato de los locales de las plantas bajas donde estaban instalados». Por tanto, 2026 se cumplirán 47 años de asistencia de los alumnos a las aulas en las plantas bajas de unos edificios.

Sede del colegio Fernando de los Ríos, en la calle Ingeniero Joaquín Benlloch, en plantas bajas. Jesús Signes

Dado que el Fernando de los Ríos es un centro de titularidad municipal y el nuevo colegio CEIP Malilla es de la Conselleria de Educación, Catalá ha explicado que «el Ayuntamiento y la Conselleria ya estamos trabajando y viendo las formas de colaboración para unificar los dos alumnados», en referencia a los 167 que entrarán ya este año del Fernando de los Ríos y las dos nuevas líneas que se ofertarán en el próximo curso escolar.

Según Catalá, «se hará una gestión compartida. Se mantendrá el personal existente, el equipo directivo y estoy segura de que habrá buen entendimiento entre la Generalitat y el Ayuntamiento, porque no hay problemas a nivel personal o político entre nostros», ha comentado la alcaldesa en referencia a la buena sintonía con Rovira.

En total el nuevo centro escolar de Malilla dará servicio a 700 alumnos y las obras han precisado una inversión de 15 millones de euros.

No ha sido el único anuncio del día, Catalá también ha explicado que mañana «llevaremos la propuesta de adjudicación de las obras del colegio Santo Ángel de la Guarda».

Catalá ha recordado que este centro lleva «desde 2018 en unas prefabricadas. Eran unas obras de colegio pendientes y merece que arranquemos con mucha fuerza para que esté lo antes posible».