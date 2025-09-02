Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc
Obras de limpieza del cauce del Turia. Ayto. Valencia

Catalá recuerda al Gobierno que aún debe a Valencia tres millones por la dana

La alcaldesa apunta que el Ayuntamiento ha asumido «a pulmón» la retirada de residuos del río y del alcantarillado de las pedanías afectadas

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:52

La alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, ha aprovechado la visita de este martes a las obras de desbroce del cauce del río, en un ... tramo de 2,3 kilómetros entre la pista de Silla y la CV-400, para afear al Gobierno Central que todavía deba a Valencia más de tres millones de euros por los trabajos que ha asumido el Consistorio para retirar los troncos, cañas y basura que se arrastraron durante la dana y por el atasco en el alcantarillado.

