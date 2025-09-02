Catalá recuerda al Gobierno que aún debe a Valencia tres millones por la dana

La alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, ha aprovechado la visita de este martes a las obras de desbroce del cauce del río, en un ... tramo de 2,3 kilómetros entre la pista de Silla y la CV-400, para afear al Gobierno Central que todavía deba a Valencia más de tres millones de euros por los trabajos que ha asumido el Consistorio para retirar los troncos, cañas y basura que se arrastraron durante la dana y por el atasco en el alcantarillado.

Desde el Consistorio rhan reconocido esta tarde que sí han recibido el dinero de la partida dedicada a la limpieza de las playas. En concreto explicaron que fue a finales de julio cuando el Gobierno abonó el pago de 1,1 millones de euros por la limpieza de las playas, pero eso sí, sigue pendiente el pago de más de tres millones de euros por las obras urgentes que el Consistorio ha tenido que hacer en el sistema de alcantarillado en las tres pedanías arrasadas por la dana.

Por eso Catalá asegura que de estas tareas que están asumiendo no saben si se aceptará alguna factura por el Gobierno.

A modo de recopilación, Catalá ha recordado que primero tuvieron que actuar de forma subsidiara en las playas del sur porque empezaba el periodo estival y añadió que estos días «seguiremos limpiando porque siguen saliendo cañas».

Ha destacado que hubo «una etapa que nos tocó parar por el periodo de anidación del chorlitejo patinegro, y no se podía entrar con maquinaria, pero luego se retomó y se sigue trabajando». De hecho, en el balance realizado en agosto, se detalló que ya se habían retirado 66.000 kilos de maderas y cañas.

Si bien ya han recuperado ese gasto, lo que sigue sin pagarse son los trabajos realizados en materia de alcantarillado y red de agua potable.

Se han invertido ya tres millones de euros en las tres pedanías afectadas por la dana: La Torre; Castellar-l'Oliveral y Horno de Alcedo. En este caso se ha estado limpiando y extrayendo barro de los colectores y, además, se han sustituido tramos que se rompieron y también se ha actuado en tramos de colectores que discurren por el subsuelo de los edificios. También se han reparado estaciones de bombeo de aguas residuales que quedaron inutilizadas por la dana.

A estos tres millones pendientes de cobro hay que sumar los cerca de 70.000 euros que han precisado para retirar las 111 toneladas de material vegetal que taponaba el cauce del río, además de plásticos y hasta un remolque de coche en los trabajos de limpieza del cauce del río.

Exige al CHJ más capacidad para el Turia, «no valen parches» Si quieren encauzar el barranco de la Saleta al río Turia, primero habrá que aumentar la capacidad del cauce del río. Así de claro lo dijo ayer la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Recordó que en la noche del 29 de octubre de 2024 el agua evacuada por el nuevo cauce llegó a registrar un caudal de 3.500 metros cúbicos por segundo «y nos quedamos a medio metro de que se desbordara el río», insistió la alcaldesa. Por eso, una vez más ha dejado claro que no se opone a que se conecte la Saleta con el Turia, «pero si la Confederación Hidrográfica del Turia quiere encauzar los barrancos, el de la Saleta o el del Poyo, primero tendrá que incrementar la capacidad deñ Turia». Acto seguido dijo ayer de forma rotunda que «no valen los parches porque estuvimos a medio metro del desbordamiento». Del mismo modo Catalá insistió en que «si plantean actuaciones, tiene que ser pensando en infraestructuras globales y eso pasa por aumentar la capacidad del río». Y añadió que, aplicando la lógica, «no tiene sentido que envíen más agua al Turia y no le doten de más capacidad». Para ello, el concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, recordó que la ampliación de la capacidad «pasa por hacer obras para bajar en profundidad en el cauce y también se puede hacer aumentando la altura actual del pretil del río». El edil también añadió que estas tareas son vitales y que tendrían que hacerse antes de encauzar los barrancos que se desbordaron durante la dana y que arrasaron poblaciones de l'Horta y tres pedanías del sur de Valencia.

Y ahora habrá que añadir el dinero que se precisen en la actuación subsidiaria que se va a realizar en el barranco del Carraixet, en el término municipal de Valencia. Explicaron que todavía no saben cuánto dinero se gastarán porque primero este viernes pasará por Junta de Gobierno la aprobación de solicitar permiso a la Confederación Hidrográfica del Turia para poder limpiar este barranco y estos días, además, los técnicos tienen que visitar la zona para valorar la actuación.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha criticado que Catalá siga instalada «en buscar conflictos con el Gobierno de España en lugar de trabajar para aportar soluciones a la dana».