Catalá anuncia que Valencia asumirá a «pulmón» la limpieza del barranco del Carraixet en su término

Una vez más el Ayuntamiento de Valencia va a asumir obras de limpieza de la Dana a pulmón. Así lo ha confirmado la alcaldesa de ... Valencia, María José Catalá, este martes. Ha recriminado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Por no haber comenzado todavía los trabajos en este barranco cuando va a comenzar la temporada de lluvias.

Ha adelantado que en la junta de gobierno de este viernes llevarán aprobación el inicio de los trabajos por parte del «Ayuntamiento, aunque es competencia ayudar de la propia CHJ».

Alcaldesa asegurador que ya en 2024 y también en mayo de 2025 mandó «una misiva a la CHJ Para pedir que limpiara el barranco del Carraixet, Si bien no ha sido hasta julio cuando el organismo estatal ha contestado diciendo que han encargado los trabajos a Tracsa pero que si queremos que se actúe con más rapidez que lo hagamos nosotros, como ya ha pasado en las obras de limpieza del cauce del río en el término de Valencia que estamos realizando».

Los trabajos que pretende hacer el Ayuntamiento de Valencia se harán en el barranco de Carraixet, en el tramo del término de Valencia, entre las pedanía de Massarrojos y en la zona del Palmaret.

Como ha explicado el concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, «estos días irán unos técnicos para evaluar los costes que supondrán estos trabajos».

Facturas de limpieza pendientes del Gobierno

En cuanto al dinero gastado en limpieza tras la dana que no es competencia municipal, la alcaldesa ha recordado que «en las playas del sur ya hemos gastado más de un millón de euros y el Gobierno todavía no se ha pronunciado de sí nos lo abonará. Y ahora hemos invertido más de 50. 000 euros en el río que también reclamaremos al Gobierno y a eso sumaremos lo que nos gastemos en la limpieza del Carraixet».

Estas declaraciones se han realizado durante la visita al nuevo cauce del río Turia, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, al cauce del Turia, donde ha podido comprobar los trabajos que han realizado los integrantes de un equipo formado por 14 personas, entre ellos vienen los forestales para derramar, trocear y apilar la madera y enseres arrastrados por la dana hasta el río.

Ampliar Catalá, en una zona donde se está limpiando. LP

Retiran 111 toneladas de basura

Como ha detallado Catalá «en los 2,3 kilómetros en los que hemos intervenido, ya llevamos gastados más de 50.000 euros y se han retirado 111 toneladas de escombros impropios del río que llegaron con la dana».

Entre el material retirado destacan troncos, algunos de ellos de más de un metro de diámetro, muchos plásticos y hasta el remolque de un coche.

No hay que olvidar que los trabajos de retirada de maleza comenzaron el 5 de agosto y que prolongarán hasta finales de esta semana. El Ayuntamiento de Valencia se decidió actuar de forma subsidiaria después de que viniera reclamando Catalá desde el pasado mes de febrero a la Confederación Hidrográfica del Turia que intervinieran antes de que llegara la época de lluvia.

Catalá ya recordó con anterioridad que si bien desde febrero habían solicitado este organismo que interviniera en el término de Valencia y que al final se habían visto obligados a actuar a pulmón «para proteger a los vecinos, tanto a los de las pedanías del sur afectados por la última dana, como a los del margen izquierdo del río y ahora podido comprobar cómo va la marcha de estos trabajos»

Ya en su momento desde la CHJ, justificaron la tardanza de la actuación en el término de Valencia alegando que primero tenían que solucionar los problemas de la entrada de máquinas en este tramo y que en una primera fase habían actuado en el azud de Repartiment y que tras comenzar en el azud Intermedio, en Xirivella, ya entraban en Valencia.

La realidad es que no ha sido hasta hasta este agosto cuando ambas administraciones se repartieron los trabajos en este tramo, ya que la CHJ está interviniendo desde la desembocadura del mar hasta la pista de Silla y Y el Ayuntamiento de Valencia desde la pista de Silla a la parte inferior del puente de la V-31 de incorporación a la V-30 y en el puente inferior de cercanías de Sedavi, en José Soto mico, en el puente de la Solidaridad y en el puente de la CV-400.