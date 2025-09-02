Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
Limpieza de zonas afectadas por la dana.

Limpieza de zonas afectadas por la dana. LP

Catalá anuncia que Valencia asumirá a «pulmón» la limpieza del barranco del Carraixet en su término

La alcaldesa afirma que aprobarán la medida en la Junta de Gobierno del viernes

Lola Soriano

Lola Soriano

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:03

Una vez más el Ayuntamiento de Valencia va a asumir obras de limpieza de la Dana a pulmón. Así lo ha confirmado la alcaldesa de ... Valencia, María José Catalá, este martes. Ha recriminado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Por no haber comenzado todavía los trabajos en este barranco cuando va a comenzar la temporada de lluvias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Montroy
  6. 6 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  7. 7 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  8. 8 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  9. 9 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  10. 10

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catalá anuncia que Valencia asumirá a «pulmón» la limpieza del barranco del Carraixet en su término