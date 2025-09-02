Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche Estarán abonadas en su totalidad antes del próximo 15 de septiembre | Más de 18.000 autónomos recibirán ayudas de 3.000 euros cada uno y los más de 12.000 trabajadores en ERTE se repartirán 4,3 millones de euros

Nacho Ortega Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 11:54 | Actualizado 12:00h.

Ayudas automáticas y sin burocracia. Ayudas de 3.000 euros por familia, de 2.500 por coche afectado y de 3.000 por autónomo. Nuevas ayudas para los afectados por la dana que se aprobarán el viernes 5 de septiembre y que se abonarán en su totalidad antes del 15 de septiembre. Y sin que haya que hacer nada. «Se acabó el infierno burocrático y se acabaron las excusas para no pagar», ha explicado Mazón.

Carlos Mazón ha detallado que estas nuevas ayudas, por valor de 350 millones de euros y que incluyen también a los afectados por ERTEs, se ingresarán «directamente a los afectados que ya cumplen los requisitos». Así, las ayudas se destinarán a quien ya ha recibido dinero público por los efectos de la riada del 29 de octubre, con los siguientes importes:

- Las familias que han recibido ayudas para bienes de primera necesidad recibirán «otros 3.000 euros adicionales por hogar»

- Las personas que han solicitado ayudas a vehículos, hasta 2.500 euros

- Los autónomos, hasta 3.000 euros.

- También se van a «reactivar» las ayudas a trabajadores en ERTE, que ahora recibirán otros 360 euros.

Ma´on se ha mostrado «consciente de que urge completar aquellas ayudas del Gobierno de España que están tardando demasiado en llegar», a su juicio «de manera inasumible». «Vamos a pasar de 'Si necesitan ayuda, que la pidan' a 'Como sabemos que necesitan ayudas, aquí la tienen», ha concluido.