Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acaba de anunciar un nuevo paquete de ayudas de la administración autonómica por valor de 350 millones de ... euros para los afectados por la riada del pasado 29 de octubre. Fondos que llegarán de forma automática y sin hacer trámite alguno a quienes han venido siendo receptores de ayudas de la Generalitat por haber sufrido las consecuencias de la catástrofe de hace ya casi un año, y que estarán abonadas en su totalidad antes del próximo 15 de septiembre. Mazón ha explicado este martes que pasamos del 'si necesitan ayudas que las pidan' al 'como sabemos que necesitan ayudas, aquí las tienen'.

Las ayudas ascienden a 350 millones, de los que 120 se repartirán entre 40.000 familias afectadas por la riada y a razón de 3.000 euros cada una y bajo el concepto de 'ayudas de primera necesidad'. Por su parte, cada uno de los 87.000 propietarios de vehículos dañados recibirá otros 2.500 euros (hasta 171 millones), que se suman a las ayudas anteriores de la Generalitat. Más de 18.000 autónomos recibirán ayudas de 3.000 euros cada uno (hasta un total de 55 millones) , y los más de 12.000 trabajadores en ERTE se repartirán 4,3 millones de euros.

Mazón ya destacó el pasado viernes que la Generalitat ya había movilizado «más de 1.157 millones de euros en ayudas de la Generalitat para los afectados de las riadas a pesar de la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno de España al no reformar el sistema de financiación que nos perjudica, negarse a activar el Extra FLA por primera vez en doce años y rechazar el Fondo de Nivelación Transitorio que merecen los valencianos».