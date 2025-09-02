Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. Ivan Arlandis

Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana

Los beneficiarios recibirán estos nuevos fondos de forma automática y antes del próximo 15 de octubre

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:15

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acaba de anunciar un nuevo paquete de ayudas de la administración autonómica por valor de 350 millones de ... euros para los afectados por la riada del pasado 29 de octubre. Fondos que llegarán de forma automática y sin hacer trámite alguno a quienes han venido siendo receptores de ayudas de la Generalitat por haber sufrido las consecuencias de la catástrofe de hace ya casi un año, y que estarán abonadas en su totalidad antes del próximo 15 de septiembre. Mazón ha explicado este martes que pasamos del 'si necesitan ayudas que las pidan' al 'como sabemos que necesitan ayudas, aquí las tienen'.

