Barracones en el polideportivo de Massanassa para el Ausiàs March y el Lluís Vives. JL Bort

Espacios sin asfaltar, patios pendientes y aulas diáfanas en los colegios de la zona cero a cuatro días del arranque

Las parcelas de los centros provisionales están tomadas por material de obra sin instalar y no hay espacios de sombra ni mobiliario exterior

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:58

La sensación que trasladan las parcelas en las que se levantan los barracones de Massanassa y Alfafar es que será muy complicado llegar a tiempo ... para el inicio de curso, previsto para dentro de cuatro días. No sólo se ven módulos a medio acabar, casi vacíos por dentro, sino que las zonas al aire libre que harán las veces de patio parecen cualquier cosa menos un espacio educativo. Nada de pintura que delimite zonas deportivas. Ni canastas, porterías o juegos. Sólo maquinaria y materiales de obra.

Espacios grises

