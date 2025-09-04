Espacios sin asfaltar, patios pendientes y aulas diáfanas en los colegios de la zona cero a cuatro días del arranque

La sensación que trasladan las parcelas en las que se levantan los barracones de Massanassa y Alfafar es que será muy complicado llegar a tiempo ... para el inicio de curso, previsto para dentro de cuatro días. No sólo se ven módulos a medio acabar, casi vacíos por dentro, sino que las zonas al aire libre que harán las veces de patio parecen cualquier cosa menos un espacio educativo. Nada de pintura que delimite zonas deportivas. Ni canastas, porterías o juegos. Sólo maquinaria y materiales de obra.

Si las comunidades educativas tenían la esperanza de una vuelta digna pese a la provisionalidad, tras un curso desplazados a otros centros o municipios, todo apunta a que no sólo se retrasará el arranque, sino que durante semanas será necesario compatibilizar la docencia con los últimos trabajos. También en algunos centros que recuperan todas sus instalaciones tras las necesarias reparaciones, que continúan.

Alfafar Ceip Orba e IES 25 d'Abril

Ampliar Material de obra acopiado en la parcela del Orba de Alfafar. LP

Los barracones se sitúan sobre una parcela en la zona de los Alfalares. Todavía hay espacios comunes al aire libre pendientes de cubrir o asfaltar, como los pasillos que separan las pastillas o filas de prefabricadas, lo que hace pensar a la Ampa que se generará polvo (o barro si llueve). La explanada del patio también está por terminar -sólo se ve una lámina de asfalto-, y no hay atisbo de zonas de sombra ni de mobiliario. En el interior, según las fuentes consultadas, se trabaja en la instalación del sistema eléctrico y de telecomunicaciones y las aulas siguen sin equipar, con el material almacenado hasta que los docentes puedan acceder a las instalaciones. En los últimos días han estado trabajando en espacios municipales cedidos por el Ayuntamiento.

En cuanto al instituto 25 d'Abril, que recupera su plena actividad en sus instalaciones originales, todavía no puede utilizar el ascensor del pabellón de ESO y Bachillerato -falta el certificado- y se tiene que iniciar el equipamiento de las clases que se reconstruyeron tras quedar anegadas. También hay algunas actuaciones pendientes, fundamentalmente de electricidad, en la zona de FP.

Massanassa Ausiàs March y Lluís Vives

Ver 20 fotos Material de obra en los barracones de Massanassa. En la imagen, los destinados a Infantil y a comedor. Jl Bort

Los módulos de ambos centros adscritos se levantan en un antiguo campo de fútbol del polideportivo municipal. La parte más avanzada se corresponde con la primera escuela (de Infantil) y la principal incertidumbre está en la cuarta pastilla de barracones (aulas de Primaria del Lluís Vives), según dijo ayer Rovira. Todavía no se han instalado los materiales de los cerramientos, hay huecos entre el suelo y los barracones, que están sobreelevados, faltan tramos del vallado perimetral y los espacios comunes y de patio están tomados por materiales de obras. Sobre todo puertas, síntoma de que queda trabajo pendiente en el interior de los módulos. Al no poder acceder, el equipo docente se reúne estos días en una sala de yoga del polideportivo municipal, y se ha habilitado otra dependencia para labores de secretaría y atención de familias.

Catarroja Vil·la Romana e instituto

Ampliar Cocina del Vil·la Romana, pendiente de equipar. También faltan las pilas y la grifería. LP

El primer colegio se reunifica, aunque las obras de reparación no han terminado. Se ultiman detalles en el patio de Infantil y la cocina no tiene instalada todavía las pilas ni la grifería, por lo que el comedor escolar empezará a funcionar a través de un catering. Y se tiene que retirar el equipo de renovación de aire, que quedó anegado. Era el único sistema que daba cierto confort térmico al centro.

En cuanto al instituto Berenguer Dalmau, conformado por barracones a doble altura, la falta de espacio en la parcela ha obligado a tomar parte de la calle adyacente para que funcione como patio. Pero no hay mobiliario o algún elemento que dé sombra. Todavía no se han equipado todas las aulas con pizarras o proyectores y hasta ayer no había conexión a internet en las mismas.

Utiel Alameda

Ampliar Aula para 2º de la ESO del IES Alameda, completamente diáfana. LP

Alumnos y docentes se repartirán por seis ubicaciones, cuatro de ellas equipadas con barracones, que en la mayoría de los casos serán aulas complementarias o de servicios, como talleres o de informática. Sólo se usarán como clase las que se situarán en el IES Miguel Ballesteros (para 2º de la ESO). Y están diáfanas, sin equipamiento, climatización o ventanas. En dos de las cuatro ubicaciones los módulos aún tardarán semanas en estar operativos.