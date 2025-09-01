Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aulario de un colegio rural agrupado de la Comunitat, en una imagen de archivo. Iván Arlandis
Curso 2025-2026

Las lenguas se equilibran en las aulas tras siete cursos de laminación del castellano

El nuevo modelo lingüístico y la reconstrucción tras la dana marcan un ejercicio en el que también empiezan a funcionar los planes para mejorar la salud mental, la formación en emergencias o los refuerzos de Matemáticas

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:46

Las familias sabrán que algo ha cambiado en el curso 2025-2026, el que empieza en apenas una semana, cuando su centro les pregunte en ... qué lengua oficial quieren recibir las comunicaciones de carácter particular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    El salto que da fichar cracks
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    By-pass y cercanías, dos materias pendientes en infraestructuras
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las lenguas se equilibran en las aulas tras siete cursos de laminación del castellano

Las lenguas se equilibran en las aulas tras siete cursos de laminación del castellano