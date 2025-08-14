Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un operario coloca vallas alrededor del techado del colegio Lluís Vives de Massanassa. LP

Seis de los ocho colegios destruidos se levantarán de nuevo en la misma parcela

Los proyectos de construcción incluirán medidas para protegerlos de episodios similares, como vías de acceso a la azotea o vallados que eviten el efecto barrera

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:11

Seis de los ocho centros educativos que quedaron destruidos por el paso de la dana del 29 de octubre, que provocó severos daños estructurales ... en las instalaciones, se levantarán de nuevo en las parcelas originales, aunque las futuras edificaciones incluirán medidas que permitan mitigar los efectos de posibles inundaciones futuras.

