Presencia policial en un IES tras un caso de violencia escolar, en una imagen de archivo. Irene Marsilla

Las aulas de la Comunitat se blindan ante los peligros de la droga, el tabaco y las borracheras

Los programas para cuidar la salud mental y prevenir adicciones en todos los cursos de Primaria y ESO se inician este curso

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:39

Los colegios e institutos de la Comunitat podrán acogerse hasta el 30 de septiembre al nuevo programa para la mejora de la salud mental del ... alumnado y la prevención de conductas adictivas y suicidas. Mediante materiales didácticos específicos y el asesoramiento de expertos, estudiantes y docentes trabajarán en las aulas habilidades emocionales y sociales y estrategias para resolver conflictos o afrontar dificultades. También se incidirá, desde Primaria aunque con más intensidad en la ESO, en los riesgos de las drogas, el tabaco, los vapeadores y el alcohol.

