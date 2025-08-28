Las aulas de la Comunitat se blindan ante los peligros de la droga, el tabaco y las borracheras

Los colegios e institutos de la Comunitat podrán acogerse hasta el 30 de septiembre al nuevo programa para la mejora de la salud mental del ... alumnado y la prevención de conductas adictivas y suicidas. Mediante materiales didácticos específicos y el asesoramiento de expertos, estudiantes y docentes trabajarán en las aulas habilidades emocionales y sociales y estrategias para resolver conflictos o afrontar dificultades. También se incidirá, desde Primaria aunque con más intensidad en la ESO, en los riesgos de las drogas, el tabaco, los vapeadores y el alcohol.

La iniciativa se deriva del Plan Valenciano de Salud Mental 2024-2027, que sustituye el heredado del Botánico y alerta de una preocupante realidad: la prevalencia del consumo de bebidas y sustancias estupefacientes entre los jóvenes valencianos se sitúa entre las más altas de España.

En clave educativa se ha concretado en un cambio de paradigma: en lugar de charlas y talleres puntuales -exclusivos de dos niveles de la ESO- a cargo de psicólogos clínicos, se han elaborado materiales específicos que aplicará el profesorado a lo largo del curso, exactamente en las horas de tutoría. Su implementación es voluntaria -basta con que el centro público o concertado lo pida y se comprometa a aplicarlo- y aspira a cubrir, cada año, a más de medio millón de alumnos entre 1º de Primaria y 4º de Secundaria Obligatoria.

Exactamente se han diseñado cuatro programas diferenciados en función de la edad, de manera que exista continuidad a medida que el estudiante pasa de etapa. Empezarán con contenidos más básicos, más centrados en el autoconocimiento y la vertiente emocional, y acabarán con otros más complejos, como los riesgos derivados del consumo o las relaciones entre adolescentes. El objetivo: reducir trastornos como la ansiedad, depresión, la ideación suicida, la violencia y las adicciones. Para diseñar los materiales a emplear se impulsó un concurso público en el que se exigían estrategias de intervención cuya efectividad tuviera respaldo científico.

El de iniciación, para 1º y 2º de Primaria, se denomina 'Cuentos para conversar' y se centra en diez habilidades vinculadas con el bienestar emocional (como relaciones interpersonales, toma de decisiones, empatía, asertividad, gestión de la tensión y el estrés), además de acercar a los niños diferentes derechos de la infancia. También abre la puerta a la participación de las familias, proponiendo actividades con los hijos tras la lectura de cada cuento a través de una guía dirigida a padres y madres.

La implicación de los progenitores, como complemento al trabajo del aula, también se busca en el segundo plan, destinado al resto de niveles de Primaria. El material con el que trabajan los alumnos está diseñado en formato de álbumes de cromos, da continuidad a los contenidos relacionados con las citadas habilidades (autorrespeto, afrontar desafíos, tomar decisiones) y se les introduce en hábitos saludables. Como el uso responsable de los medicamentos y estrategias de información (la importancia de las vacunas), la actividad física y el descanso, la alimentación, la higiene y los riesgos del consumo de alcohol y tabaco. Es decir, ya se les introduce en una temática en la que se profundizará en el siguiente plan, el que se les aplicará en 1º y 2º de la ESO.

Este se denomina 'Unplugged' (desenchufado en inglés), tiene formato de fichas e incide en los riesgos del consumo de diferentes sustancias estupefacientes (desde el cannabis hasta la cocaína, pasando por otras drogas normalizadas como el tabaco o el alcohol). También se aborda el error de consumir para sentirse parte del grupo, y se mantienen las actividades relacionadas con el bienestar emocional y las habilidades citadas, que vuelven a ganar peso en el cuarto y último programa, el de 3º y 4º de la ESO y FP Básica. Eso sí, se les da una visión más vinculada a la adolescencia, de manera que mediante historias se trabajan temáticas como las relaciones interpersonales, el riesgo de maltrato en la pareja o el acoso escolar. En los dos últimos planes la implicación de la familia pasa por una guía «para afrontar el desafío del alcohol y las demás drogas».