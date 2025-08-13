Más de trescientos colegios valencianos tendrán refuerzos en Matemáticas tras los malos resultados de PISA Las escuelas, públicas y concertadas, dispondrán de profesorado adicional para desdoblar aulas o crear grupos de repaso fuera del horario lectivo

Más de trescientos colegios e institutos valencianos empezarán a aplicar el curso que viene el programa de Refuerzo de la Competencia Matemática, lo que les permitirá disponer de más profesorado para desdoblar aulas y mejorar así el desempeño del alumnado en una disciplina básica.

El plan, que financia el Ministerio de Educación, tiene mucho que ver con los discretos resultados obtenidos por los estudiantes españoles en la última evaluación de PISA (2022), que se situaron en una puntuación similar a la media de los países de la OCDE pero con un descenso significativo respecto a los datos logrados en 2012.

«El porcentaje de alumnado español en los niveles altos (6%) es inferior al de la media OCDE (9%). Además, aunque el porcentaje en los niveles bajos de rendimiento (28%) es inferior al internacional (31%) es imprescindible realizar un esfuerzo importante en la reducción de esa cifra», según ha señalado la directora general de Innovación, Xaro Escrig, que ha apuntado a otro dato «significativo»: la brecha de género, con un rendimiento medio de los chicos españoles diez puntos superior al de las chicas. «Estos resultados en matemáticas se observan ya, incluso de forma más acusada, en los estudios de evaluación en la Educación Primaria», ha señalado.

En el caso de la Comunitat, los resultados en la competencia matemática se mantuvieron respecto a la edición de 2018 (subiendo en lectura y ciencias), si bien fueron sensiblemente inferiores a los de 2015, la primera edición en la que la región participó con una muestra de alumnos suficiente para disponer de datos detallados.

El Programa de Refuerzo se aplicará a alumnos de Primaria, ESO y grados básicos de FP, y entre sus objetivos está facilitar una atención más personalizada, trabajar para acortar las diferencias de género, facilitar la formación docente en metodologías y estrategias más competenciales y acompañar a los centros en el desarrollo de planes específicos de mejora.

En cuanto a la selección, se invitó a participar a aquellas escuelas que presentaban resultados más discretos en competencia matemática en las últimas evaluaciones diagnósticas, y el programa permitirá que se repartan 349 puestos docentes adicionales (184 para centros de Infantil y Primaria y 165 para institutos).

Este personal añadido participará al menos dos veces por semana en las clases de Matemáticas junto a los docentes titulares (permitiendo agrupamientos flexibles y desdoblamientos) en los grupos de 4º, 5º y 6º de Primaria y en los de 1º y 2º de la ESO o de grado Básico (en este caso siendo la docencia compartida en la materia de Ciencias Aplicadas).

Una vez cubiertas estas necesidades, si el personal del programa dispone todavía de horas, se podrán aplicar otras medidas, ya de carácter voluntario, como extender la codocencia a otros niveles o implantar refuerzos fuera del horario lectivo mediante grupos pequeños.

Para perfilar y desarrollar el plan, los centros participantes recibirán apoyo individualizado a través de 22 asesores específicos del programa, y dispondrán de una dotación económica para la adquisición de material.

Los 277 centros seleccionados hasta la fecha son de titularidad pública, aunque el plan también se extenderá a los privados concertados. Fuentes de la Conselleria de Educación explican que la convocatoria destinada a estos se está terminando de tramitar y que se conocerá a principios del próximo curso, de ahí que la cifra final de escuelas beneficiarias supere las trescientas.

La competencia matemática se define como la capacidad de desarrollar y aplicar el razonamiento matemático para resolver problemas en contextos diversos. «El desarrollo del pensamiento matemático es fundamental para el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, por lo que es esencial que el alumnado adquiera habilidades en razonamiento matemático, resolución de problemas y otros procesos matemáticos que le permitan afrontar un mundo cada vez más complejo», en palabras de Escrig.

Para conseguir este objetivo «es crucial identificar y aplicar prácticas y estrategias de enseñanza que tengan un impacto positivo en el aprendizaje de las matemáticas, ya que enseñar matemáticas con excelencia no solo requiere conocimiento del contenido, sino también una comprensión profunda de cómo aprende el alumnado y qué aspectos los pueden resultar más difíciles», ha sentenciado.