El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia

Los colegios públicos y concertados de Valencia capital se han quedado con 1.325 plazas libres de 1º de Infantil una vez resuelta la admisión ... de alumnos para el próximo curso. Es la cifra más elevada de los últimos tres ejercicios, teniendo en cuenta que hay que remontarse hasta el procedimiento del 2022-2023 para encontrar un valor más alto (1.465). Además, se rompe con la tendencia a la que apuntaban los años intermedios: fueron 1.257 los puestos del 2023-2024 y 1.157 los del 2024-2025.

Si el dato se pone en relación con la ratio máxima de niños por aula, que es de 25, se extrae la idea de que han quedado vacantes las plazas equivalentes a 53 clases. Y todo se explica por el invierno demográfico que afecta a España, y por extensión a la Comunitat, desde 2009. Hay menos alumnado potencial, mientras que la oferta de plazas se mantiene estable en las dos redes.

Las cifras, a las que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, proceden de los listados que utilizan tanto los centros como las comisiones de escolarización de la ciudad para guiar a aquellas familias que les piden información al no tener plaza escolar. Por ejemplo, por acabar de instalarse o por no haber participado en las fases ordinaria o extraordinaria. A partir del día 1 de septiembre podrán presentar una instancia pidiendo un puesto, si bien su solicitud estará condicionada a la oferta: sólo podrán optar a los que han quedado libres. Lo mismo pasará a la hora de atender necesidades de escolarización que se generen a lo largo del curso, pues la admisión, en verdad, es un proceso continuo.

Pese a su carácter orientativo, los listados resultan especialmente interesantes al figurar los datos de todos los centros. Por ejemplo, en función de la titularidad o de la zona geográfica. También incluyen las cifras del resto de etapas (otros cursos de Infantil y toda la Primaria, la ESO y el Bachillerato), aunque el análisis se centra en 1º (tres-cuatro años) por ser el nivel de acceso habitual al colegio y en el que se ofrecen a las familias todas las vacantes durante la admisión.

En términos de demanda se vuelve a acreditar una mayor preferencia de padres y madres por la enseñanza concertad a, lo que ayuda a aliviar el efecto de la caída de la natalidad. De las 1.325 vacantes 937 (el 70,72% del total) pertenecen a colegios públicos de la Generalitat o a los municipales, mientras que las 388 restantes son de las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos (29,28%). Son porcentajes coincidentes con los de las escolarizaciones de años anteriores -29,65% de puestos libres en la del 2024-2025, 28,08% en la del 2023-2024 o 31,88% en la del 2022-2023), síntoma de que la demanda social se mantiene.

Cifras 937 puestos se han quedado sin ocupar en centros públicos de la ciudad (el 70,72% del total). 388 plazas han sobrado en las escuelas concertadas de Valencia (29,28%).

La información también permite localizar qué colegios han conseguido llenar sus plazas: 50 en esta admisión, de los que 38 son concertados y 12 públicos. Al contrario que en el parámetro anterior, sí hay diferencias respecto a cursos anteriores, cuando se llegó a 60 (43 y 17) en el 2024-2025, a 54 (34 y 20) en el 2023-2024 y a 50 en el 2022-2023 (33-17). En la concertada se registra un bajón respecto a su máximo (los 43 del curso pasado), mientras que la pública obtiene su registro más discreto.

La información estadística también está organizada por distritos de escolarización, lo que ayuda a analizar el mapa escolar de Valencia desde el punto de vista geográfico. La principal conclusión es que los colegios de zonas más céntricas presentan mayores tasas ocupación -especialmente los de Ciutat Vella y el Ensanche-, mientras que los de las zonas del Marítimo suman mayores porcentajes de vacantes.

Por último, fruto del cambio de modelo lingüístico, las vacantes están desagregadas por lengua base. Han quedado más plazas libres en castellano (733, el 58%) que en valenciano (552, el 42%), algo lógico teniendo en cuenta que la oferta, basada en la preferencia de las familias plasmada en su solicitud de admisión, ha sido mucho mayor. Como informó LAS PROVINCIAS, el 66% de las aulas de 1º tendrán el castellano como lengua mayoritaria.