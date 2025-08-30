Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumnos en las inmediaciones de su centro, el primer día del curso pasado. Manuel Bruque/EFE

El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia

Los centros suman 1.325 puestos libres y la concertada soporta mejor el invierno demográfico gracias a su demanda social

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:13

Los colegios públicos y concertados de Valencia capital se han quedado con 1.325 plazas libres de 1º de Infantil una vez resuelta la admisión ... de alumnos para el próximo curso. Es la cifra más elevada de los últimos tres ejercicios, teniendo en cuenta que hay que remontarse hasta el procedimiento del 2022-2023 para encontrar un valor más alto (1.465). Además, se rompe con la tendencia a la que apuntaban los años intermedios: fueron 1.257 los puestos del 2023-2024 y 1.157 los del 2024-2025.

