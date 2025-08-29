Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Campaña de vacunación del curso pasado en un colegio valenciano. JL Bort

La vacunación contra la gripe en los colegios valencianos se amplía a todos los niños de Infantil

La campaña de inmunización se iniciará en octubre, será voluntaria y se administrará por vía nasal

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:59

La vacunación contra la gripe en los colegios valencianos ampliará su población diana, pues estará a disposición de todos los niños del segundo ciclo de ... Infantil. La iniciativa persigue ampliar la cobertura evitando desplazamientos a las familias (son los sanitarios los que acuden a las escuelas) y empezó a funcionar el curso pasado en el marco de la campaña de inmunización anual, aunque se centró únicamente en los niños de entre tres y cuatro años, edades que se corresponden con el primer y el segundo curso de la etapa. Con la nueva organización se incluye también a los de 5-6 (los de 3º). Se trata, exactamente, de los nacidos en los años 2020, 2021 y 2022.

