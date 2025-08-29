La vacunación contra la gripe en los colegios valencianos se amplía a todos los niños de Infantil

La vacunación contra la gripe en los colegios valencianos ampliará su población diana, pues estará a disposición de todos los niños del segundo ciclo de ... Infantil. La iniciativa persigue ampliar la cobertura evitando desplazamientos a las familias (son los sanitarios los que acuden a las escuelas) y empezó a funcionar el curso pasado en el marco de la campaña de inmunización anual, aunque se centró únicamente en los niños de entre tres y cuatro años, edades que se corresponden con el primer y el segundo curso de la etapa. Con la nueva organización se incluye también a los de 5-6 (los de 3º). Se trata, exactamente, de los nacidos en los años 2020, 2021 y 2022.

El director general de Salud Pública, Juan Beltrán, y su homólogo de Centros Docentes, Jorge Cabo, han mantenido este viernes una reunión para avanzar en la organización de la iniciativa, que empezará a aplicarse en octubre, tal y como han informado las consellerias de Educación y Sanidad a través de un comunicado.

La vacuna utilizada se administra por vía nasal, es decir, no requiere pinchazo y está especialmente diseñada para la infancia. Según las mismas fuentes, reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta ocho de cada diez ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal (entre sus beneficios destaca que neutraliza el virus en la vía de entrada, la mucosa nasal) y se trata de una vacuna trivalente. La Generalitat incorporó por primera vez la opción intranasal en la campaña frente a la gripe de 2023 (entonces exclusivamente en los centros sanitarios).

La vacunación escolar se llevará a cabo en todos los colegios independientemente de su titularidad (públicos, concertados y privados) siempre que lo autoricen y en los centros de educación Especial (igual que el año pasado). Lógicamente correrá a cargo de personal sanitario.

El Gobierno valenciano optó por trasladar la vacunación a las escuelas para facilitar el acceso y evitar desplazamientos de las familias a los centros de salud. De este modo, se favorece la conciliación y se simplifica el proceso, ya que la vacuna se administra en el aula mediante inhalación.

La participación en la campaña es voluntaria: se vacunará únicamente a los escolares cuyos padres o tutores lo autoricen. Además, aquellas familias que prefieran acudir al centro de salud podrán solicitar cita con enfermería pediátrica para proceder como les resulte más cómodo.

Según se lee en el comunicado, los menores de cinco años son los que con mayor frecuencia padecen esta enfermedad, que puede dar lugar a complicaciones que requieran el ingreso hospitalario. Además, dado que la población infantil es la que transmite en primer momento la patología al resto de la población, mediante la vacunación se dificulta la proliferación del virus, reduciendo el riesgo de contagios a personas vulnerables, como mayores o con alguna patología de base, que tienen más probabilidades de sufrir complicaciones.

El pasado julio Salud Pública ya llevó a cabo una sesión informativa previa para avanzar a docentes, padres y madres, directores de centros y a la inspección educativa las principales novedades previstas para en la campaña de vacunación de la gripe y para trasladarles información básica sobre la patología, el tipo de vacuna y vía de administración.