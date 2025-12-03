Raúl Mérida, el reconocimiento a un medioambientalista infatigable

Raúl Mérida será el nuevo comisionado del Gobierno valenciano para la recuperación, un puesto de nueva creación, con el que el president Pérez Llorca certifica ... la voluntad de abrir una nueva etapa en todo lo relacionado con la riada que el 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales. Mérida era hasta ahora el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, una de las patas sobre las que se apoyaba la gestión del vicepresidente Vicente Martínez Mus, probablemente el dirigente valenciano que mejor ha representado durante el último año la reconstrucción tras la catástrofe.

Pérez Llorca elige a Mérida, una de las piezas clave de esa conselleria. Y lo hace para premiarlo con una labor, es verdad, que le obligará a modificar el perfil técnico con el que llegó en 2023 a ese departamento. Naturalista y Ambientalista, miembro de la Asociación Española de Periodistas de Información Ambiental, escritor, conferenciante, educador y divulgador. Especializado en Medio Ambiente, Zoología, Derecho Animal, Veterinaria, en la lucha contra el Tráfico Ilegal de Especies y en la Dirección y Gestión de actuaciones y Centros para la Protección Animal, el Medioambiente, la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad.

Mérida, trabajador incansable, que ha sabido utilizar las redes sociales para difundir la acción del Consell precisamente cuando menos impacto tenía ésta en los medios de comunicación tradicionales, tendrá que adoptar ahora un perfil más político. Porque la responsabilidad que asume le sitúa al frente de todo el planteamiento del nuevo jefe del Consell en relación con la dana. Desde el cambio de perfil anunciado por Pérez Llorca –Mérida encarna a la perfección esa llamada a la reconciliación y al diálogo verbalizada por el president- hasta la necesidad de exigir y denunciar la actitud del Gobierno central en relación con la recuperación de las zonas afectadas por la riada.

Porque el nuevo comisionado para la recuperación tendrá que pactar, dialogar, y si es necesario confrontar, con su homónima del Gobierno central, Zulima Pérez. Hasta la fecha, el Ejecutivo central no sólo se ha mostrado cicatero con la llegada de ayudas a la Comunitat Valenciana para hacer frente a los daños causados por la riada. Tampoco ha querido convocar la comisión mixta entre las dos administraciones para coordinar las labores de reconstrucción. El Gobierno central ha parecido más centrado durante todo este tiempo en propiciar la caída de Mazón que en agilizar la reconstrucción.

Como secretario autonómico de Medio Ambiente, Mérida fue el protagonista de aquella reconocida comparecencia en la que clamó contra la falta de inversión del Gobierno central, con aquel contundente «cero euros» que plasmaba la racanería del Ejecutivo de Sánchez. También el impulsor del pacto por La Albufera que ha permitido asegurar la llegada de agua al parque. Autor del plan de choque de residuos, de los planes de recuperación de los parques naturales y de los parques inundables, una de las iniciativas estrella de la vicepresidencia segunda con la que transformar buena parte del territorio afectado por la riada y al mismo tiempo reforzar las medidas de seguridad frente a riadas futuras.

Defensor de la colaboración público-privada, Mérida ha sido el encargado de coordinar en tiempo récord la retirada de residuos de la riada, la recuperación de la Serra Grosa y la creación de un nuevo parque natural, el de Escalona.

Pérez Llorca responde con un comisionado a la figura del mismo nombre con la que cuenta el Gobierno central. Para Mérida es el reconocimiento a una gestión ingente. Pocos semanas antes de ser nombrado alto cargo, Mérida protagonizó un vídeo que se hizo viral, en el que aparece revolcado tras ser atacado por un jabalí. El nuevo cargo no le obligará probablemente a sufrir ese tipo de percances. Quizá otros.