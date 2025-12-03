Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
Raúl Mérida, nuevo comisionado del Consell para la recuperación. Irene Marsilla

Raúl Mérida, el reconocimiento a un medioambientalista infatigable

El nuevo comisionado del Consell para la recuperación tendrá que reforzar su perfil político para confrontar con la racanería del Gobierno central

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:02

Comenta

Raúl Mérida será el nuevo comisionado del Gobierno valenciano para la recuperación, un puesto de nueva creación, con el que el president Pérez Llorca certifica ... la voluntad de abrir una nueva etapa en todo lo relacionado con la riada que el 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales. Mérida era hasta ahora el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, una de las patas sobre las que se apoyaba la gestión del vicepresidente Vicente Martínez Mus, probablemente el dirigente valenciano que mejor ha representado durante el último año la reconstrucción tras la catástrofe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  5. 5 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  8. 8 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  9. 9 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana
  10. 10 La Policía arresta también por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Raúl Mérida, el reconocimiento a un medioambientalista infatigable

Raúl Mérida, el reconocimiento a un medioambientalista infatigable