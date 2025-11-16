Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro Presidencia. El dirigente popular se juega en los próximos meses la posibilidad de consolidar su liderazgo en el PP valenciano y amarrar el cartel electoral para 2027

El nombre elegido por el PP para tratar de pasar página de la dana es Juanfran Pérez Llorca. Secretario general del PP valenciano, síndic de los populares en Les Corts, alcalde de Finestrat, Pérez Llorca se convertirá, si nada se tuerce, en el octavo president de la Generalitat. Las conversaciones con Vox para que los diputados del partido de Santiago Abascal apoyen su investidura van por buen camino. Todo apunta a que el grupo popular presentará su nombre como candidato a la investidura a principios de la próxima semana.

Pérez Llorca llega con el ecuador de la legislatura ya superado. Y sobre todo, después de un año y unas semanas marcado por la riada que el 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales. El proceso de reconstrucción impulsado por las administraciones públicas no ha eclipsado el malestar con la figura del aún president de la Generalitat, Carlos Mazón, que se ha acabado viendo obligado a presentar su dimisión. La sucesión de manifestaciones en las que se reclamaba su renuncia, con el epílogo del funeral de Estado, y el incierto horizonte que arroja la instrucción de la jueza de Catarroja, obligaron al líder popular a apartarse.

La elección de Pérez Llorca, tras un hábil movimiento del propio secretario general del PP valenciano y de los barones provinciales del partido terminó de convencer a la dirección nacional que encabeza Núñez Feijóo de que en Valencia no cabía otra alternativa. María José Catalá no era opción y las terceras vías que se pusieron sobre la mesa arrojaban dudas. En este escenario es en el que Pérez Llorca tomará los mandos del Gobierno valenciano.

¿Y ahora qué? El dirigente popular asegura a su entorno más cercano no estar pensando aún en la composición de su Consell. Las especulaciones son gratis, pero es cierto que la salida de Mazón interrumpió una serie de cambios que el president saliente pretendía introducir en su Gobierno, y de los que Pérez Llorca probablemente sea conocedor.

El futuro president, si Vox le da los votos necesarios para ser elegido, sabe que tiene un escenario complicado, aunque las encuestas –también la última publicada por este diario– mantienen la mayoría para PP y Vox, pero con un sustancial retroceso de siete escaños para los populares respecto al resultado de 2023 (y kilométrico si se compara con las expectativas que las encuestas daban a este partido sólo unas semanas antes de la dana).

No es un resultado suficiente para el PP, y desde luego, no lo es para Pérez Llorca si su objetivo es no sólo ocupar la presidencia del Consell el resto de legislatura, sino también encabezar la candidatura de su partido en 2027. El dirigente popular sabe que se la juega en los próximos meses, quizá un año. La gestión de su Consell tiene que contribuir a pasar la página de la dana, a sacar al PP valenciano del barro en el que la gestión de la fatídica jornada ha metido al partido en la Comunitat.

'Volem votar'

La salida de Mazón, es verdad, deja a la oposición y a los grupos que han venido movilizándose para pedir su dimisión sin la diana contra la que dirigirse. El intento de extender a todo el Consell o incluso a todo el PP la responsabilidad política de lo que pasó el 29-O tiene una intencionalidad en la que se ve la mano de los partidos de la oposición.

Diana Morant, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, insiste con el 'Volem votar' como principal elemento de su discurso político, pese a que en el entorno de su partido comienzan a escucharse voces que ponen en cuestión que una formación que gobernaba la Generalitat hasta hace poco más de dos años pueda limitar toda su alternativa política a la dana. Lo dijo el expresident Ximo Puig en un desayuno hace pocas semanas. Y esta misma semana lo han reiterado medios de comunicación poco dudosos de su proximidad al PSPV. A los socialistas se les puede y se les debe pedir la construcción de una alternativa. Y por el momento no se ha apreciado.

Que el socialismo valenciano no avance pese a la caída del líder del PP valenciano deja a Pérez Llorca en una posición que conduce al optimismo. En el entorno del aún alcalde de Finestrat, socarrón como pocos, empieza a extenderse esa cantinela de 'salvar a la soldado Morant', una forma como otra cualquiera de reconocer que la dirigente socialista y su continuidad como cartel electoral –que algunos cuadros de su partido ponen en cuestión– pueden ser el mejor aliado posible.

Pérez Llorca se la juega. Está obligado a darle la vuelta a esa dinámica de decepción instalada en amplias capas de tradicional voto popular, y que se visto incapaz de dar respuesta al acoso sufrido por la dana. La agenda de Mazón el día 29, los cambios de versión, el Ventorro, Maribel Vilaplana... demasiados elementos a los que hacer frente con la mera explicación de los fallos por parte de los organismos dependientes del ministerio de Transición Ecológica o con el retraso en las ayudas.

El dirigente popular está obligado a superar ese debate. La prioridad de la acción de su Consell tendrá que seguir siendo la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada. Pero, después de que él mismo declare este próximo viernes ante la jueza de Catarroja, la acción política del Consell ha de pasar página. Recuperar el respaldo de al menos una cifra de apoyos similar al obtenido en 2023 es clave. Pérez Llorca ha reconocido a algunos de sus colaboradores que no hará falta que ningún dirigente de la calle Génova le diga si está consiguiendo o no el objetivo. Él mismo, con los primeros meses de gestión, quizá con las primeras encuestas, ya observará si la dinámica ha cambiado o si el PP valenciano no remonta.

Mantener la Comunitat

Por que este segundo escenario, el de que el partido en la Comunitat no mejore expectativas, sería el que llevaría a la dirección nacional a reabrir el debate del cartel electoral en 2027. Núñez Feijóo no ha escondido sus preferencias por la alcaldesa de Valencia, por más que Catalá viene dejando claro que su hoja de ruta para por seguir en el consistorio y por pelear por la reelección en las próximas elecciones municipales.

Pero Génova quiere retener el Gobierno de la Comunitat Valenciana. Esta semana, en el Congreso de los Diputados, Feijóo retaba a Pedro Sánchez al mostrarse convencido de que el PP ganaría al PSOE en las elecciones autonómicas que tienen fecha en el calendario -las primeras, Extremadura el 21 de diciembre-. Y también en las que no. Porque Feijóo incluyó entre ese grupo de victorias seguras de su partido las autonómicas en la Comunitat Valenciana.

La dirección nacional del PP quiere conservar el Gobierno valenciano –igual que todo su poder autonómico– porque es una forma de presionar a Sánchez y de hacer de contrapoder del Ejecutivo central. La Comunitat Valenciana no ha podido ayudar en el último año en ese objetivo. Pero las expectativas son de que sí que pueda volver a hacerlo a la mayor brevedad posible.

De Pérez Llorca se espera una gestión que evite los patinazos. Está por ver, eso sí, hasta qué punto las exigencias que le plantee Vox para apoyarle en la investidura pueden condicionar su acción política. Valencianohablante como es, las exigencias del partido de Santiago Abascal con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), como el recorte introducido en los presupuestos de la Generalitat de 2025, pueden chocar con su posición política. Habrá que ver, en ese aspecto, si Pérez Llorca mantiene esa propuesta de cambio de denominación de la entidad normativa por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana que Mazón planteó a Les Corts en el último debate de política general.

Pérez Llorca es un político hábil. Los que le conocen destacan, además de su ADN municipalista, el pragmatismo que aplica al día a día de su actividad. En los días inmediatamente posteriores a la dana de 2024 se fue a buscar a su compañera de escaño Laura Chulia con uno de los muchísimos convoys de voluntarios que se desplazaron hasta la zona cero. En Benetússer, donde se tomó esa foto, acudieron con unas bombas de achique y alimentos. Después de repartirlos, Pérez Llorca decidió quedarse allí y ayudar mientras las fuerzas le acompañaron.

Fue uno de los miles de valencianos que echaron una mano en el momento más delicado de la historia reciente de la Comunitat. A quitar barro, a echar una mano. En la imagen se puede ver también a varios cargos de la conselleria de Medio Ambiente, entre ellos al secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, al director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco y al de Medio Natural y Animal, Luis Gomis. A Pérez Llorca le toca ahora sacar al PP valenciano del barro. Conseguirlo o no marcará el futuro político más inmediato de ese partido.

