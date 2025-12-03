Elena Albalat, un valor al alza La nueva consellera de Servicios Sociales ha sido secretaria autonómica junto a Susana Camarero en el departamento que ahora pasa a dirigir

Burguera Miércoles, 3 de diciembre 2025

Elena Albalat es una de las nuevas incorporaciones al Consell junto a Ortí (Educación) o Díez (Presidencia). Desde el inicio de la legislatura está en ... el Consell. Primero fue directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, y con la salida de Vox del Gobierno valenciano, Albalat relevó a Emilio Argüeso en la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, donde permanecía y de la que colgaba la dirección general de Infraestructuras Sociosanitarias y la dirección general de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales. Estaba, por tanto, en el segundo escalón de la Vicepresidencia que ha liderado Susana Camarero, que ahora le cede el testigo en materia de Servicios Sociales.

Hasta que llegó al Consell en 2023, Albalat fue concejal en Onda desde 2011, donde ejerció la portavocía del PP y asumió la alcaldía en funciones en 2021 por la baja médica de Carmina Ballester. La nueva consellera es licenciada en Publicidad y ejerce en el partido como vicesecretaria de Ecología y Desarrollo a partir de 2021, con la llegada de Mazón al liderazgo del PPCV. De este modo, en apenas dos años y medio, Albalat ha pasado de directora general a secretaria autonómica y ahora a consellera.

