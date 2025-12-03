Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Susana Camarero junto a Elena Albalat

Elena Albalat, un valor al alza

La nueva consellera de Servicios Sociales ha sido secretaria autonómica junto a Susana Camarero en el departamento que ahora pasa a dirigir

Burguera

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:30

Comenta

Elena Albalat es una de las nuevas incorporaciones al Consell junto a Ortí (Educación) o Díez (Presidencia). Desde el inicio de la legislatura está en ... el Consell. Primero fue directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, y con la salida de Vox del Gobierno valenciano, Albalat relevó a Emilio Argüeso en la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, donde permanecía y de la que colgaba la dirección general de Infraestructuras Sociosanitarias y la dirección general de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales. Estaba, por tanto, en el segundo escalón de la Vicepresidencia que ha liderado Susana Camarero, que ahora le cede el testigo en materia de Servicios Sociales.

