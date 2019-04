El baño de barro de Isabel Pantoja y el resto de 'Supervivientes' Isabel Pantoja, durante la primera prueba de 'Supervivientes'. / Telecinco La artista ya es una habitante más de Honduras y su debut ha sido de lo más esperado y comentado LAS PROVINCIAS Viernes, 26 abril 2019, 11:08

Isabel Pantoja ya se ha estrenado como concursante de la nueva edición de 'Supervivientes'. Su fichaje en el programa que pone al límite, física y mentalmente, a los participantes ha sido de lo más comentado estas últimas semanas. No solo por ser la concursante que más dinero recibirá por su paso por la isla (80.000 euros por cada semana de permanencia) sino por su regreso al foco mediático.

De hecho, la apuesta de Isabel Pantoja ya está dando buenos resultados. Así lo demuestran los datos de audiencia, que convierten al estreno del reality en el más visto en la historia del programa. La primera emisión del concurso reunió a un 36,5% de los espectadores ante la televisión, siendo lo más visto de la noche.

El debut de la tonadillera como superviviente en la primera gala de este jueves era de lo más esperado. Especialmente, el momento del salto del helicóptero. La artista fue la última en saltar para reunirse con sus compañeros, visiblemente emocionada: «Quiero decir a toda mi familia que estoy bien y mandarle todo mi cariño». Pantoja no pudo contener la emoción antes de lanzarse al agua cuando desde el plató, Jorge Javier Vázquer le comentaba que sus hijos, juntos, le mandaban todo el apoyo.

Así, entre lágrimas, sentimientos a flor de piel y reencuentros se estrenaba Isabel Pantoja. Nada más reunirse con sus 17 compañeros, debían dividirse en tres equipos liderados por ella misma, Oto Vans y Albert Fernández (concursantes cuyo salto ha sido fue el mejor valorado por la audiencia).

No obstante, uno de los equipos estaba ya decidido. Lara Álvarez les daba la noticia: una de las localizaciones de la isla tenía ya a sus habitantes asignados: Isabel Pantoja, Chelo García Cortés, Carlos Lozano, Mónica Hoyos y las Azúcar Moreno convivirán en Isla Pirata y serán, además, inmunes.

El resto de concursantes se ha divido en un equipo formado por Oto Vans, Fabio Colloricchio, Violeta Mangriñán, Dakota, Jonathan y Mahi Masegosa y otro liderado por Albert Fernández y compuesto por Omar Montes, Colate, Lidia Santos, Loli Álvarez y Aneth.

Una vez formados los equipos, los concursantos se enfrentaron a la primera prueba del concurso. En ella debían acumular la mayor cantidad posible de barro en un barril utilizando, para ello, solo el cuerpo.

Comenzaron el duelo los equipos de Albert y Oto. El ganador conseguía vivir en la mejor isla, 'La isla de los señores' y el perdedor en 'La isla abandonada'. De este enfrentamiento, resultó ganador el equipo de Albert.

No obstante, el denominado 'Equipo Pirata', entre el que se encuentra Isabel, no se iba a librar de la prueba del barro. Ellos se jugaban conseguir unas gafas de snorquel, un set de pesca y dos mantas. Los inmunes tenían que conseguir más barro que el equipo de Albert y lo intentaron por todos lo medios. Isabel Pantoja se metió incluso barro en la boca. Y otros compañeros suyos se rebozaban en el barro como Mónica Hoyos intentado acumular la mayor cantidad en el pelo. También ha sido muy comentada en redes la destreza de Chelo Cortés en la resolución de la prueba. No obstante, estos esfuerzos no fueron suficientes para superar al otro equipo y no lograron la recompensa.

La tonadillera ha protagonizado, pues, un estreno lleno de sorpresas y emoción y aunque en esta primera etapa es inmune, queda ver cómo se va defendiendo en el día a día de la isla, la convivencia y los retos.