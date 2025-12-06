El nuevo precio del tabaco desde hoy, en el estanco y con recargo: cambia en Marlboro, Chesterfield o L&M Consulta las nuevas tarifas y los cambios en cigarros, cigarrillos y picadura tras la última modificación publicada en el BOE este 6 de diciembre

El precio del tabaco llega a final de año con novedades en varias marcas de cigarros, cigarritos y en especial en productos de picadura de pipa, unas tarifas que se aplicarán en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares desde este sábado 6 de diciembre de 2025. El BOE he publicado las variaciones en los precios de marcas de cigarros y cigarrillos como Marlboro, Chesterfield, Philip Morris o L&M, entre otras, que se suman a las que han sufrido otras marcas en las últimas semanas.

Hacienda permite consultar también los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. Los precios que se muestran son tanto los de expendeduría (en el estanco), como con recargo.

Puedes utilizar el buscador para encontrar el precio de los cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa en la tabla, a fecha 6 de diciembre.

Península y Baleares

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Chesterfield Blue Duro. 6,10

Chesterfield Label (20). 5,00

Chesterfield Label 23. 5,60

Chesterfield Label Largo (20). 5,10

Chesterfield Original 100's (20). 5,90

Chesterfield Original 25's (25). 6,80

Chesterfield Original Blando. 6,00

Chesterfield Original Duro. 6,10

L&M Blue Bland. 5,75

L&M Blue Label Duro. 5,85

L&M First Cut. 5,55

L&M First Cut 100´s. 5,25

Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,25

Marlboro Crafted 23. 5,75

Marlboro Crafted 35. 8,70

Marlboro Crafted Arctic (20). 5,50

Marlboro Crafted KSB (20). 5,10

Marlboro Gold 100'S. 6,00

Marlboro Gold Duro. 6,25

Marlboro Pocket Pack (Corto). 6,00

Marlboro Red 100'S. 6,00

Marlboro Red 40s. 11,70

Marlboro Red Blando. 6,25

Marlboro Red Duro. 6,25

Marlboro Red KS 22. 6,70

Marlboro Touch Azul. 6,00

Philip Morris Filter King. 6,10

Philip Morris Filter Kings Largo (20). 5,90

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

Precio por unidad

ELADIO DIAZ

Eladio Diaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20).10,95

Eladio Diaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20).8,95

Eladio Diaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20).9,95

PLASENCIA

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (10).29,90

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (3).29,90

C) CIGARROS Y CIGARRITOS

Precio por envase

JG TRADICION TABACALERA

JG Tradicion Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100).3000,00

D) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Hookain Pumpgun Spy (200 g).16,95

Hookain Pumpgun Spy (50 g).4,80

Ceuta y Melilla

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Chesterfield Label (20). 3,00

Chesterfield Original Duro. 4,25

L&M Blue Label Duro. 4,00

L&M Red Label Duro. 4,00

Marlboro Crafted KSB (20). 3,50

Marlboro Gold Duro. 4,40

Marlboro Red Blando. 4,40

Marlboro Red Duro. 4,40

B) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Hookain Pumpgun Spy (200 g). 12,50

Hookain Pumpgun Spy (50 g). 3,60

Consulta en este PDF la resolución completa: publicada en el BOE.

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

