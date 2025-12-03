Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santiago Segura durante la promoción de 'Padre no hay más que uno 5'. EFE

El exigente cambio físico con el que Santiago Segura ha conseguido adelgazar 50 kilos: «He seguido una estricta pero polémica dieta, estaba en 116 kilos»

El cineasta acude al espacio de Antena 3 junto a dos de los mejores cómicos de España para presentar su nueva comedia navideña

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:01

'El Hormiguero' sigue con su programación semanal y regresa a la parrilla con el objetivo de liderar el ránking de audiencias de la franja correspondiente al access prime time.

Para ello, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita este martes de tres figuras tremendamente conocidas dentro del humor y el panorama interpretativo nacional.

Natural de Albacete, Ernesto Sevilla, referente del humor absurdo y miembro fundamental de 'La Hora Chanante', ha desarrollado una solida carrera como actor, guionista y director. Originario de Albacete, Pablo Chiapella (49 años) es un actor español conocido principalmente por su papel de Amador en 'La que se avecina'.

Nacido en Madrid, Santiago Segura (60 años) es uno de los cineastas y actores más populares del país, creador de la saga Torrente y habitual en grandes comedias familiares. El director de cine visita 'El Hormiguero' para presentar 'La Navidad en sus manos 2', la segunda entrega de su comedia navideña

Hace unas semanas, el madrileño realizó unas declaraciones acerca de su cambio físico que fueron muy comentadas entre sus seguidores. El intérprete explicó el exigente método con el que consiguió adelgazar mucho: «He perdido 50 kilos gracias a una estricta, pero también polémica dieta, como es el ayuno intermitente».

«Estuve en 116 kilos. Yo en mi mente digo: 'No me voy a pasar como antes', que comía bollería industrial o cualquier mierda», recordaba con cierto humor. Cabe destacar que el actor advirtió que la dureza de este método no es soportable para cualquiera.

«No se lo recomiendo a nadie, pero yo hago ayuno intermitente, de 18 a 36 horas», expresó. Según sus declaraciones, Segura aplica el formato 16/8, es decir, concentrar las comidas en un espectro de ocho horas y evitar comer fuera de este arco temporal.

Esta disciplina ha habilitado al cineasta a regular su metabolismo y sentirse mucho más enérgico a la hora de afrontar los compromisos personales y profesionales. Además de la alimentación, destacó la gran influencia que tiene en este cambio la actividad física.

«El secreto es tan sencillo como comer menos y hacer más. Si te alimentas a base de productos calóricos y poco saludables, es muy probable que no pierdas peso», concluyó.

