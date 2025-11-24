El error de Pablo Motos que le ha llevado a arrancar 'El Hormiguero' pidiendo perdón: «No tengo excusa. La he cagado» El presentador se equivocaba en pleno directo nada más comenzar el programa de este lunes, con la visita del piloto Álex Márquez

Tamara Villena Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:59 Comenta Compartir

'El Hormiguero' de Pablo Motos arranca una nueva semana en su particular combate televisivo por el triunfo sobre el 'access prime time' frente a 'La Revuelta', a la que el pasado jueves llegó a imponerse por un punto de 'share' (15.6% ante 14.6%) con la visita de Marta Sánchez. Eso sí, aunque el programa de David Broncano no conseguía el pasado jueves superar en audiencia a su principal competencia, sí que hizo con la entrevista de Alejandro Sanz su tercera entrega más vista del curso, con 1.810.000 espectadores.

Este lunes llega el turno de Álex Márquez, que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y acude a 'El Hormiguero' para celebrar por todo lo alto su cierre de temporada en MotoGP, tras conseguir proclamarse subcampeón del mundo, quedando por detrás de su hermano Marc Márquez, que también estuvo hace muy poco en el programa tras ganar su noveno título mundial.

El de Lérida, de 29 años, se ha sentado ante las cámaras de Atresmedia para charlar con Pablo Motos de todo un poco, desde cómo se ha preparado para afrontar este título y cuál ha sido su proceso mental y físico para conseguir sus objetivos sobre ruedas.

Una entrevista que comenzaba con un gran error del presentador nada más arrancar el programa: «He dicho Marc Márquez y es Álex Márquez... », se lamentaba Pablo Motos al presentar al invitado. «Perdón, son tantas veces», se disculpaba tras el error. El piloto entraba riéndose y haciéndole un gesto de indignación con la mano al presentador, bromeando sobre el asunto. «No tengo excusa. La he cagado», repetía el de Requena.

Tras el curioso momento, la entrevista seguía con el presentador preguntando a Márquez cómo está afrontando su triunfo profesional: «Mejor que nunca. Mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba, y me incluyo. El salto de un año al otro ha sido muy grande. Es un deporte que no depende solo del piloto, son muchos factores que todos tienen que casar muy bien», comentaba el piloto sobre cómo se lo está tomando.

El piloto ha charlado sobre cómo ha afrontado un año tan exigente en una charla distendida en la que incluso ha salido el tema de la supersticiones y ha explicado cuáles son las suyas antes de salir a la pista: «Depende de la época. Siempre me gusta tocar pie derecho y este año he hecho tres saltitos y me ha ido bien. Pero eso hay que ir quitándoselo que si no piensas más en eso que en lo importante».

Álex Márquez comentaba también lo importante que está siendo para él compartir sus triunfos con Marc. «Nos hemos malacostumbrado, celebrar los triunfos con tu hermano siempre es mucho mejor», le confesaba a Motos, bromeando también sobre los piques que tienen entre ellos a la hora de salir a competir: «A Marc hay que picarle poco. Hay que decirle 'qué bien lo haces'». Eso sí, también tiene muy claro qué es lo que mejor se el da a cada uno en la pista: «En las curvas rápidas a la derecha soy mejor que él. Él es muy crack sobre todo en curvas a la izquierda», aseguraba.