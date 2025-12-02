'La Revuelta' sorprende a la audiencia con su invitado del martes: «Uno de los diez mejores de la historia» El programa presentado por David Broncano ha contado con la presencia de una leyenda del tenis

A. Pedroche Martes, 2 de diciembre 2025, 22:33 | Actualizado 22:58h. Comenta Compartir

Si por algo se caracteriza 'La Revuelta' es por ser el programa más imprevisible de la televisión. Lo demuestra con sus invitados. Nunca los revelan salvo que se filtren; tal y como pasó con Rosalía. La audiencia siempre espera con ganas conocer la identidad del protagonista de la entrevista. Para este martes, 2 de diciembre, David Broncano y su equipo tenían preparada una gran sorpresa. «Es una estrella internacional», ha adelantado. «¿Por qué está aquí? ¿Patrocina algo o está de paso y viene a charlar?», ha preguntado el jienense a Ricardo Castella, director del espacio. «¿Ser el más joven en ganar Wimbledon no te parece suficiente?», ha respondido.

Entonces Broncano se ha puesto a repasar la trayectoria de su invitado: «Seis Grand Slam, número uno del ranking ATP y el más joven en ganar Wimbledon». A continuación, ha dado paso a Boris Becker. El extenista está en Madrid para promocionar su biografía titulada 'Boris Becker Inside'. «Para mí eres uno de los diez mejores tenistas de la historia», le ha confesado el humorista.

Durante la charla han comentado diferentes temas. Por ejemplo, la amistad que Becker guarda con Roger Federer, el gran ídolo de Broncano. Cabe recordar que el jienense es un gran aficionado en tenis. «Lo conocí con 16 años porque él vivía en Basilea, a sólo dos millas de la frontera con Alemania. Lo quise nacionalizar para que jugara con nosotros», ha confesado el alemán sobre cómo conoció al suizo. «Le he entrevistado, eh», ha avisado Broncano. También ha contado que conocía a Rafa Nadal por sus veranos en Mallorca desde que era muy joven.

Becker y Broncano también han hablado de su paso por prisión. «La primera prisión en la que estuve en Londres está a sólo a 1.5 millas de la pista de Wimbledon. Es una de las peores del país», ha contado. El alemán tuvo serios problemas fiscales que le terminaron por llevar a prisión. Sus deudas lo llevaron a estar en quiebra y cometió varios errores a la hora de declararse en bancarrota. Un jurado popular le impuso una condena penitenciaria de 30 meses.

Tras la presencia de Becker, han acudido como invitados al Teatro Príncipe Gran Vía el actor y director Eduardo Casanova y la actriz María León.

