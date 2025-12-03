Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Rivero, en 'Cuéntame'.

El emblemático actor de 'Cuéntame' que ficha por la nueva temporada de 'La que se avecina'

Pablo Rivero participa en el segundo episodio de la comedia

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:04

'La que se avecina' estrenó el pasado martes 18 de noviembre su temporada número 16 en Amazon Prime Video, de la cual va lanzando cada semana un nuevo episodio. Al mismo tiempo, Telecinco está emitiendo en abierto la 14, con un capítulo todos los martes después de 'La isla de las tentaciones'.

En las nuevas tramas, Amador se ha convertido en un empresario de éxito gracias su negocio de 'Tuk Tuk', Antonio Recio es presidente de la comunidad y sigue haciéndole la vida imposible a sus vecinos, instalando un torno para que entren en sus casas. Por otro lado, Yoli y Óscar no dejan de discutir y tratan de criar a su hijo recién nacido.

Pero quien continúa buscando el amor es Maite, quien en el episodio dos conoce de forma fortuita a un hombre mientras pasea a su nieta junto a Lola. Curiosamente, el actor que da vida a este personaje es Pablo Rivero, reconocido por su papel como Toni en la mítica serie 'Cuéntame cómo pasó'.

Rivero interpreta a un soltero con muchas ganas de ser padre y a quien 'La Cuqui' engaña diciéndole que el bebé que lleva en su carro en su hija. El actor ha compartido una publicación en sus redes sociales mostrando su satisfacción por haber participado en un capítulo de la comedia.

«Ya podéis ver en @primevideoes la nueva temporada de #lqsavecina y yo tuve la suerte de hacer un episodio junto a @evaisanta @macarenagomezofficial @pablochiapella y @carlotabmendo. Muchas gracias por hacerme sentir como en casa, me divertí muchísimo y me hacía especial ilusión trabajar con esta serie y equipo míticos y que sentía como de la familia. Gracias», ha señalado.

