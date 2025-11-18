Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una escena de la temporada 16 de 'La que se avecina'. Prime Video

¿Cuándo estrena Prime Video el segundo capítulo de la temporada 16 de 'La que se avecina'?

La nueva entrega de la serie consta de ocho episodios de 50 minutos de duración.

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

'La que se avecina' ha vuelto a Prime Video. La plataforma ha estrenado este martes 18 de noviembre el primer episodio de la temporada 16 de la serie más alocada de la televisión.

'La que se avecina' llegará en versión dosificada a Prime Video. La temporada 16 de la serie consta de ocho episodios de 50 minutos de duración. El primer capítulo de esta entrega se ha estrenado este martes 18 de noviembre, seguido de un lanzamiento semanal con un nuevo episodio disponible todos los martes.

En la temporada 16, los vecinos de Contubernio 49 siguen viviendo y persiguiendo sus sueños: Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor, Antonio recluta nuevos minions para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad, Martín estrena restaurante, Bruno debuta como productor cinematográfico, Menchu y Fina cazan terroristas, Julia se independiza, Berta y Greta se despendolan... Celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200 nos mantendrán pegados al sofá como un koala a su eucalipto.

Con casi 200 capítulos a sus espaldas, LQSA es la comedia más longeva y de mayor éxito de la televisión nacional.

