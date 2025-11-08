Cristina Media: «Habré visto seis capítulos de 'La que se avecina'» La actriz interpretó a Nines durante muchos años y asegura que no volverá a la serie

'La que se avecina' es una de las series de mayor éxito de nuestro país. Llegó a nuestras vidas en 2007, después de que terminara 'Aquí no hay quien viva' y que sus guionistas (los hermanos caballeros) y gran parte del reparto decidieran empezar un nuevo proyecto a Mediaset. Se ha convertido no sólo en la ficción más importante del grupo, sino que además ha consolidado una importante base de espectadores en sus 14 temporadas. La última se ha estrenado recientemente.

En todo este tiempo el reparto ha cambiado enormemente. En ocasiones, algunos actores se han marchado por motivos de fuerza mayor. El ejemplo más claro es José Luis Gil. También han desaparecido algunos personajes como Vicente Maroto, interpretado magistralmente por Ricardo Arroyo. Hay actores que han fallecido en la vida real mientras estaban en la serie como Eduardo Gómez, Mariví Bilbao o Laura Gómez-Lacueva.

También los hay que se han marchado por voluntad propia. Una de ellas es Cristina Medina. Interpretó durante años a Nines Chacón, la prima «fea» de Raquel. Tras superar un cáncer, ha vuelto a hablar de su etapa en 'La que se avecina'. Ha sorprendido entre los fans que ha reconocido que no ha visto apenas su propia serie: «¿Sabes qué pasa? Que no te lo puedo decir porque como no he visto mucho yo la serie… Yo habré visto seis capítulos como muchísimo. Y enteros…, yo creo que ni los seis».

«De vez en cuando sí me veo porque estoy en un hotel, pero yo no veo la tele. Entonces no te puedo decir si me gusta o no porque no lo he visto. No tengo una opinión verdadera al respecto. No tengo ni idea», ha señalado en el pódcast 'Mami, qué dices'.

Por otro lado ha confesado que llegó de casualidad a la serie y que ella no quería hacer televisión «porque se puede liar». Eso sí, pese a no ver visto apenas su propio trabajo, ha apuntado que sí tenía la intución de que la ficción podía ser el fenómeno de masas que es actualmente: «Muchas series nacen, tienen una temporada y se mueren. Y yo pensé: 'Esto se va a liar. Y coño que si se lio'».

