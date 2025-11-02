'La que se avecina' estrena nueva temporada con el regreso de una conocida actriz y el fichaje de dos nuevos vecinos La serie de los hermanos Caballero afronta su decimocuarta temporada con nuevos enredos y aventuras en la urbanización

'La que se avecina' estrena nueva temporada el próximo martes, 4 de noviembre, a las 23.00 horas en Telecinco. Una cita imprescindible con el humor y los enredos de Mirador de Montepinar que promete no dejar a nadie indiferente. La serie creada por los hermanos Caballero afronta su temporada 14 con nuevos fichajes y rostros conocidos.

La ya de por si compleja convivencia en el céntrico edificio se trastocará con la llegada de tres nuevos moradores: una antigua conocida de los 'montepinarianos' y una joven pareja que regresa a la gran ciudad tras pasar un año sabático en un remoto municipio de las Tierras Altas de Soria.

Chusa, cuya interpretación retoma Paz Padilla en tres episodios de esta temporada, será la nueva ocupante del piso de Noelia, la hermana menor de la marquesa Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón.

Tras convertirse en padres, Cristina (Ana Arias, 'El pueblo' y 'Cuéntame cómo pasó'), odontóloga, y Martín (Raúl Peña, 'El pueblo' y 'El secreto de puente Viejo'), chef, se instalarán en el inmueble, donde tratarán de compaginar el cuidado de su primogénito con sus obligaciones profesionales. Abrumada por la maternidad, Cristina encontrará consuelo en sus vecinas, mientras Martín conseguirá trabajo como cocinero en la cafetería-librería de Bruno.

Asimismo, la nueva temporada acogerá las intervenciones especiales de destacados actores del panorama nacional, como Paloma Bloyd ('Cuéntame cómo pasó'), que en una trama de cinco episodios se pondrá en la piel de Vero, exnovia del cotizado fotógrafo Óscar Serra; Ernesto Sevilla ('Lo dejo cuando quiera' y 'Muchachada nui'), que volverá a la serie para dar vida en un capítulo a Teodoro, el hermano de Amador; y Ángel Jodrá ('El pueblo') que se pondrá en la piel de Ramón, padre de Amador, que sorprenderá a su hijo con una visita inesperada.

Creada por Alberto y Laura Caballero y Dani Deorador, la nueva temporada de la comedia incluye las incorporaciones de Ana Arias (Cristina), Raúl Peña (Martín) y Rocío Martín (Greta), al elenco del que forman parte Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Ricardo Arroyo, Macarena Gómez, Mamen García, Margarita Asquerino, Félix Gómez, Álex Gadea, Inma Pérez-Quirós, Carlos Chamarro, Elizabeth Larena, Jaime Riba y Álex de la Croix.

