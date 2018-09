Conoce a los concursantes de Operación Triunfo 2018 RTVE Los nuevos participantes de la Academia trabajarán para formarse musicalmente y ganar el premio de 100.000 euros LAS PROVINCIAS Jueves, 27 septiembre 2018, 17:43

África. Con 22 años, África entra en la Academia con una gran preparación musical. Estudió solfeo y violín, y cantaba en el coro de la Comunidad de Madrid, con el que actuó en algunas óperas del Teatro Real. Lo que más echará de menos dice que será el móvil, «no me lo puedo imaginar», asegura.

Miki. Para este concursante barcelonés de 22 años la música lo es todo. Es compositor y ha trabajado como profesor auxiliar en una academia. Además, Miki forma parte de un grupo que versiona canciones.

Julia. Esta gaditana de 23 años está a punto de terminar su grado en Magisterio, aunque su sueño es dedicarse a la música, porque «disfruta todo lo que sea cantar y cantarle a las personas». Trabaja como cantante en un hotel y toca la guitarra y un poco el piano.

María. Con 26 años es la más veterana del concurso y viene ' a por todas' porque desde pequeña tiene más que claro que su sueño es la música. Toca el piano y la guitarra y se ha preparado musicalmente en una escuela de Nueva York.

Natalia. La pamplonica de esta edición se postula como una de las favoritas de la audiencia. Con tan sólo 19 años, su base musical es amplísima: canta, baila, compone, toca tres instrumentos y también actúa.

Dave. El segundo concursante de Cádiz de Operación Triunfo 2018 es una de las sopresas de esta edición. Con su voz especial y «no vista», quiere entrar a la Academia para encontrar su propio estilo. Estudia, además, Arte Dramático Musical y su mayor referente es Serrat.

Alba Reche.La joven de Elche es la única representación de la Comunitat Valenciana. Tiene 20 años y trabajaba en un pub de Valencia para pagarse los estudios de Bellas Artes en la Universidad Politécnica. Sus referentes musicales son Beyoncé y Christina Aguilera.

Carlos Right. El barcelonés de 25 años sabía que iba a entrar en la Academia, pero no lo ha hecho como todos los demás. Gracias a la renuncia de un médico valenciano, Right consiguió formar parte de la nueva edición del programa. El joven músico toca la guitarra y compone.

Famous. Con el nombre más llamativo de toda la Academia, el joven de 19 años ha hecho el Bachillerato de Artes Escénicas y ahora está recibiendo formación musical. Siempre ha practicado su pasión en la Iglesia, porque para él «cantar es como rezarle a Dios». Ha sido, además, vocalista de Gospel en su iglesia.

Noelia. Esta malagueña es, con tan solo 22 años, cantante en una orquesta y en un coro Gospel. La joven no se plantea otra cosa que no sea dedicarse a la música. Piensa que no importa el idioma con el que se cante mientras se transmita a las personas, y es ahí donde reside, según Noelia, la magia de la música.

Marta. La segunda malagueña del concurso es también la más joven de la edición junto a su compañera Marilia. Con tan solo 18 años, Marta impresionó al jurado del programa que no dudó en meterla en la Academia. La joven cantante tiene claro que quiere ser artista y «luchará por conseguirlo».

Alfonso. El artista de 22 años es de Venezuela y hace tres años que vive en Madrid junto con su pareja. El joven, que ha estudiado Comunicación Social, trabajaba de carnicero cuando se presentó al casting. Con su actuación del tema latino 'Pégate' de Ricky Martin se ganó una plaza en el popular concurso.

Damion.Nació en Alemania pero creció en Tenerife. Con apenas 21 años, estudia en Madrid y toca en la calle. Damion sabe hablar inglés, alemán y español de manera fluida, y aprendió a tocar la guitarra solo con vídeos de YouTube. Su artista preferido es Ed Sheeran.

Joan Garrido. Sus dos pasiones son el deporte y la música. Este mallorquín de 22 años no cantará los éxitos de la radio, sino que interpretará temas de artistas como Sinatra. George Benson o Michael McDonald son algunos de sus ídolos.

Marilia. Con 18 años, Marilia de Las Palmas entra a Operación Triunfo con el objetivo de aprender lo máximo posible. Otra de las benjaminas de la edición, la joven aprendió a tocar el piano a los seis años y desde entonces recibe clases de canto.

Sabela. Esta gallega de 24 años tenía claro desde pequeña que «quería dedicarse a los demás». Antes de la Academia, trabajaba en una asociación de salud mental y en un programa de personas con discapacidad intelectual. La música es su otra vocación y su referente Silvia Pérez Cruz. Sabela compone en castellano y en gallego.