La colaboradora de 'Sálvame', Chelo García-Cortés, 'por fin' concursa en 'Supervivientes 2019'

Chelo García-Cortés se ha convertido en la octava concursante de la nueva edición del 'reality' de aventura 'Supervivientes 2019'. La periodista gallega, de 67 años, viaja a Honduras con las ideas muy claras y se muestra muy fuerte e impaciente por este reto.

La periodista española es conocida por trabajar en la prensa del corazón. Su popularidad se la debe al 'talk show' de crónica social '¿Dónde estás corazón?' (Antena 3)programana en el que trabajó desde 2003 a 2011. Ese mismo año fichó por Telecinco donde trabaja actualmente como colaboradora de 'Sálvame' y de 'Sábado Deluxe'. También colabora de manera puntual en las publicaciones '¡Hola!' y 'Semana'.

Chelo García-Cortés estuvo casada hace tres décadas con el prersentador de televisión José Manuel Parada durante diez años. Actualmente está casada con Marta Roca Carbonell, exdirectora de diseño y arte del grupo de comunicación RBA.

La colaboradora de Sálvame se ha preparado para lo que le espera en Honduras: «Me he preparado de muchas maneras: he aprendido a pescar, he aprendido a hacer fuego, intento saber mantenerlo… pero lo que más puede preocupar es la convivencia. Será complicada pero yo la haré más fácil», ha asegurado.