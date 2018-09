Las canciones de la Gala 2 de OT: reparto de temas en Operación Triunfo Los concursantes se enfrentarán a nuevos temas para defender su permanencia una semana más en la Academia LAS PROVINCIAS Jueves, 27 septiembre 2018, 17:36

Tras la primera gala de Operación Triunfo 2018, la mayoría de concursantes ya han experimentado los nervios en el escenario y la dificultad del directo. Mientras canciones como 'Respect' de la difunta Aretha Franklin, interpretada por Alba Reche y Noelia, fueron la actuación de la noche, otras como 'Perfect' de Ed Sheeran, cantada por Damion y África, dejaron mucho que desear, según el jurado.

En esta nueva gala, los jóvenes artistas se enfrentan a nuevos temas, y a diferencia de la anterior, los profesores han decidido sacarles de su zona de comfort y darles canciones fuera de su estilo.

Como canción grupal, los 16 concursantes de OT 2018 cantarán 'Bonito es', un tema de 'Los Sencillos'. Quizás, Miqui Puig, su profesor de Cultura Musical y vocalista del grupo, pueda darles algún consejo para interpretar su tema y «pasárselo bien», como asegura Noemí Galera.

Los primeros nominados del concurso, Sabela y Alfonso, podrán elegir la canción con la que defenderán estar una semana más en el programa. La gallega interpretará una composición de Rosa Cedrón titulada 'Benditas feridas'. Sabela aseguró en la emisión del Chat OT que si se va, quiere hacerlo con un tema en gallego. Por otro lado, Alfonso cambiará de idioma y se pasará al inglés para interpretar 'All of me' de John Legend.

Una de las amistades más fuertes de la Academia, África y María, trabajarán juntas esta semana con el tema 'FRIENDS' de Marshmello y la británica Anne Marie.

El sevillano Famous saldrá de su estilo y cantará en la próxima gala el éxito de Melendi, Alejandro Sanz y Arkano 'Déjale que baile', junto a su compañero Damion. El tinerfeño tendrá que esforzarse más aún esta semana, ya que el jurado le dio un toque de atención durante la gala.

Los andaluces, Noelia y Dave, cantarán el conocido tema de 1977, 'Volando voy', en la versión de Kiko Veneno. La malagueña no pudo acabar mejor su primera gala oficial, ya que el público la eligió como favorita de la semana y por tanto, se salvó de las nominaciones.

Julia y Carlos interpretarán la balada 'Mi historia entre tus dedos' de Gianluca Grignani. Estos dos concursantes han mostrado una gran complicidad y, a pesar de que la gaditana tiene pareja fuera de la Academia, las redes quieren emparejarlos.

Joan Garrido y Marilia tendrán que prepararse la canción inicial de la película 'La La Land', 'Another day of sun'. Ninguno de los dos jóvenes tuvieron un buen comienzo, la actuación de Joan fue nominada por el jurado, aunque sus compañeros le lograron salvar de la nominación. Por otro lado, Marilia tuvo una difícil semana con 'Alfonsina y el mar', el tema «más difícil de la gala 1», según Manu Guix.

El catalán Miki y la ilicitana Alba Reche cantarán el emotivo tema 'Alma mía', un bolero compuesto por María Grever y que versionó la artista mexicana, Natalia Lafourcade. Ambos concursantes ya conocen la canción gracias a Miqui Puig, que la puso en su clase de Cultura Musical.

Por último, Natalia y Marta cantarán el tema ochentero 'Tainted Love' del grupo Soft Cell. Mientras la primera protagonizó una de las mejores actuaciones de la noche, Marta tuvo dificultades a la hora de interpretar 'Ella' de Bebe.