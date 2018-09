¿Quiénes son los primeros nominados para abandonar la Academia de OT 2018? Los 16 concursantes de Operación Triunfo 2018 durante la actuación grupal que inauguraba la primera gala del programa / RTVE La primera gala trae consigo las primeras propuestas para dejar de concursar en el programa LAS PROVINCIAS Jueves, 27 septiembre 2018, 15:02

Los concursantes de Operación Triunfo 2018 han estado toda esta semana preparando los temas y preparándose ellos mismos para la primera actuación del pasado miércoles como alumnos de la Academia.

Siete días en los que han tenido que adaptarse a su nueva casa, a sus nuevos compañeros de piso, a los horarios, clases y profesores. Siete días de mentalizarse - y es probable que aún no lo hayan hecho- de que estaban cumpliendo su sueño tras las interminables colas de los cástings y los inumerables filtros. Siete días de nervios, muchos de los cuales han estallado en la primera gala y han jugado una mala pasada a los artistas.

Los concursantes del programa posan antes de la primera gala de esta edición / RTVE

La primera gala viene acompañada, inevitablemente, de las primeras nominaciones. Tras un inicio de gala espectacular con la interpretación grupal del tema 'This is me' de The Greatest Showman, fueron actuando en dúo los 16 concursantes:

Las actuaciones más sonadas en las redes sociales y las que más aplausos recibieron por parte del público fueron las de . La primera pareja cantó el tema 'Respect' de Aretha Franklin, con el que además de rendir homenaje a la reina del soul, se ganaron el respeto del jurado, que la calificó como la "la mejor de OT 2018". Valoración que fue recompensada al ser elegida , con lo que se libraba, automáticamente, de ser nominada. "Has estado muy poderosa y te lo mereces", fueron las palabras que Joe Pérez-Orive le dedicó a la malagueña. para interpretar 'El ataque de las chicas cocodrilo'. Tenían una gran responsabilidad ya que fueron el primer dúo de concursantes en salir al escenario y no defraudaron. Además, la actuación de los 'chicos cocodrilo', como les bautizó el jurado en más de una ocasión a lo largo de la gala, ha sido de las que mayores visualizaciones ha recibido. ¡Wow!, es la única palabra que pudo decir el miembro del jurado Manuel Martos ante la , que cantaron 'Feel it still', de la banda estadounidense de rock Portugal. The Man, uno de los temas más esperados de la noche.Al simpático Dave, con nuevo corte de pelo, y Marilia, le asignaron un tema de la argentina Mercedes Sosa 'Alfonsina y el mar' , que el propio jurado reconoció que era . Ambos se salvaron, igual que Marta y María, que cantaron 'Ella', de Bebe.El turno de Joan Garrido y Julia llegó con la canción de Pablo Alborán 'Volverte a ver', , según ha comentado la audiencia en redes sociales, igual que a África y Damion con su interpretación de 'Perfect', de Ed Sheeran y Beyoncé. La pareja de Alfonso y Sabela tuvo que entonar y cantar el tema 'Échame la culpa', de Demi Lovato y Luis Fonsi, que le venía como anillo al dedo a Alfonso pero que a la gallega le suponía cierta habitual. Además, la gala contó con dos artistas invitadas. La pisó el escenario con fuerza. La segunda visitante, no hacía mucho que había sido alumna. eran muy esperadas en la primera gala. La ex triunfita había visitado ya a los concursantes en la Academia, donde no pudo evitar emocionarse ya que, como confesó, le estaba costando aún superar la situación. Durante su actuación, la emoción de volver a pisar el escenario de Operación Triunfo después de un año pudo con ella, ya que la voz le tembló en más de una ocasión.

Al finalizar las actuaciones de la noche, Manuel Martos, Ana Torroja y Joe-Pérez Orive, junto a Tony Aguilar, de los 40 principales e invitado, esa noche, a formar parte del jurado que decide quién cruza la pasarela hacia la Academia y quién no, fue valorando, uno por uno, a cada cantante. Los cuatro, propusieron como primeros nominados de la edición y, por tanto, posibles alumnos expulsados a Joan, Alfonso, Sabela y África.

La primera palabra la tiene el jurado, pero no la última. Y es que como en todas las ediciones de Operación Triunfo, de los cuatro nominados dos pueden ser salvados: uno por los profesores de la Academia y otro por los propios compañeros.

El veredicto del profesorado que compone el programa fue que África era quien merecía esa salvación, mientras que los alumnos escribieron en sus pizarras, en su mayoría, el nombre de Joan, quien por tanto, también quedó libre de la nominación semanal.

Actuación de 'Échame la culpa', de Alfonso y Sabela, los dos nominados para abandonar la Academia esta semana / RTVE

Así, el tándem Alfonso y Sabela y su 'Échame la culpa', que Joe calificó de número «aburrido», conocerá su suerte en la gala de la próxima semana y será la audiencia con sus votos la encarga de decidir quien de los dos se salva y puede seguir formándose en la Academia.